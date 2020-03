Il Dantedì dell’Ortica

Si potrebbe gridare al sacrilegio per avere stravolto il senso di molti versi della ” Divina Commedia “, usandoli come definizione di parole o di concetti moderni.

Ma noi siamo sicuri che lo stesso Dante, se potesse farlo, li apprezzerebbe e riderebbe con noi per queste trasposizioni di sua proprietà e, forse, ci chiederebbe le royalties.

INFERNO:

CANTO I

Si volge all’acqua perigliosa e guata = Il periscopio

Ch’io perdei la speranza dell’altezza = Brunetta

Che m’ha fatto cercar lo tuo volume = La manopola della radio

Ove udirai le disperate grida = L’ambulatorio del dentista

CANTO II

A te convien tenere altro viaggio = I voli di stato di Salvini

Come falso veder bestia quand’ombra = Il crepuscolo (in aretino, il cumbrugliume)

Ne’ fiamma d’esto incendio non m’assale = L’amianto

Vegno di loco ove tornar disio = Il boomerang

CANTO III

Come la rena quando turbo spira = L’aspirapolvere

Per altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui, per passare = La legge anti immigrazione

CANTO V

Che tanto più dolor, che punge a guaio = L’Ortica

Sempre, dinanzi a lui, ne stanno molte = Le Olgettine del Cavaliere

Guarda com’entri, e di cui tu ti fide = Il preservativo

Facendo in aer di se’ lunga riga = Le scie chimiche dei cinque stelle

Volentieri parlerei a quei due che insieme vanno = Conte a Di Maio e Salvini

E paiono sì al vento esser leggieri = Gli alianti

CANTO IX

Giunto alla porta, e con una verghetta l’aperse, che non v’ebbe alcun ritegno = Lo scassinatore

Per l’aere nero e per la nebbia folta = Lo smog

CANTO XIII

Con tristo annunzio di futuro danno = L’aumento dell’IVA

Se tu tronchi qualche fraschetta d’una d’este piante…e il tronco suo gridò:

” Perché mi schiante ? ” = I lecci dei Giardini del Porcinai ad un noto Assessore Comunale.

CANTO XV

Quegli che vince, non colui che perde = Il campione

CANTO XXV

Folgore pare se la via attraversa = L’automobile

CANTO XXXIII

E perché tu più volentier mi rade = La mancia al barbiere

PURGATORIO:

CANTO XVI

Per confondere in se’ due reggimenti = La Brigata

CANTO XVIII

E de’ primi appetibili l’affetto = L’antipasto

CANTO XX

Per la qual sempre convien che si rida = La barzelletta

CANTO XXVI

Al sol pur come tu non fossi ancora = Fa diesis

PARADISO:

CANTO I

Questi ne porta il foco in ver la Luna = Il Missile

CANTO VI

Che segno fu ch’io dovessi posarmi = Il cartello dello stop

CANTO IX

Produce e spande il maledetto seme = La zizzania

CANTO XV

Esser contenti alla pelle scoperta = I nudisti

CANTO XVI

Si fanno grassi stando a concistoro = I Parlamentari

CANTO XX

Per farmi chiara la mia corta vista, data mi fu soave medicina = Il collirio

CANTO XXII

Tu vedrai del bianco fatto bruno = La negativa

CANTO XXV

Per veder cosa che qui non ha loco = Lo spiritismo

CANTO XXVI

Di ragionar ancor mi mise in cura = Lo psicanalista