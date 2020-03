Qualcuno se ne occupa o fanno entrambi gli gnorri?

By Pietro Aretino

Le scalinate che congiungono il Duomo di Arezzo al parco del Prato, proprio dietro l’abside dell’antica chiesa, sono in condizioni pietose e pericolose per i passanti.

Si osservino le foto per verificare.

Siccome si tratta di scalinate molto utilizzate dai turisti, oltre che da aretini, crediamo che la Diocesi o il Comune debbano farsi carico del problema e intervenire tempestivamente.