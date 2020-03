Arezzo, tutte le notizie di oggi: 4 Marzo

Nuove Acque: da oggi ingressi contingentati fino a un massimo di 4 persone contemporaneamente

Al fine di evitare un’elevata concentrazione di persone nelle agenzie territoriali di Nuove Acque ad Arezzo, Sinalunga, Sansepolcro, Bibbiena e Cortona- Camucia, da mercoledì 4 marzo 2020, e fino a nuova comunicazione, l’accesso agli sportelli sarà temporaneamente contingentato, prevedendo la presenza contemporanea di un massimo di 4 persone all’interno dei locali comuni.

Per evitare inutili attese, Nuove Acque ricorda che tutte le attività possono essere svolte senza recarsi in agenzia. Pertanto, si invitano i clienti che avessero la necessità di attivare pratiche commerciali o avere informazioni di qualsiasi natura ad utilizzare il Numero Verde 800 391739 (da telefono fisso) – 199 138081 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario). Inoltre, dal sito internet nuoveacque.it sono accessibili facilmente la live chat e il servizio Click acqua.

I servizi di contatto sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Il servizio guasti e urgenze è invece sempre attivo 24h/24 al numero verde 800191919.

Accesso allo sportello unico solo su appuntamento

Per evitare sovraffollamento.

Info e modalità per la prenotazione a partire da domani, giovedì 5 marzo

A seguito della direttiva n. 1/2020 del dipartimento della funzione pubblica in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “coronavirus”, al fine di evitare il sovraffollamento dei locali, dal giorno giovedì 5 marzo 2020 l’accesso allo sportello unico sarà consentito esclusivamente tramite appuntamento.

L’appuntamento può essere prenotato tramite l’agenda online all’indirizzo agenda.comune.arezzo.it (disponibile h24) senza necessità di registrazione.

In alternativa, possono essere utilizzate le seguenti modalità:

– Telefonicamente ai seguenti numeri: 0575 377777 – 0575 377741 – 0575 377115 – 0575 377773 – 0575377166 – 0575 377772 dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 13; martedì e giovedì anche il pomeriggio in orario 15 – 17.30

– Tramite WhatsApp al numero 3427777361

– Al di fuori dell’orario di apertura, telefonicamente al numero 0575 377817

Marco Sacchetti: “Gli abitanti di Quarata possono stare tranquilli, nessuno scempio ambientale è in atto”

Il nuovo Piano Strutturale adottato lo scorso giugno recepisce una ipotesi di tracciato che è stata ritenuta dal PUPMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, come la più idonea da un punto di vista viabilistico.

Nulla di più: il Piano Strutturale non è uno strumento conformativo dei suoli, nel senso che non stabilisce nessun vincolo d’uso essendo solo uno strumento che traccia le strategie di sviluppo del nostro territorio.

Strategia di sviluppo che secondo noi, ma anche secondo tanti stakeholders, deve attuarsi anche attraverso la realizzazione di un by-pass infrastrutturale della città della SR71 di cui la cosiddetta “variante di Quarata” costituisce un primo importante tassello”.

La “variante di Quarata” molto probabilmente non si farà mai, considerato il fatto che la Regione Toscana in materia di infrastrutture viarie non ha investito un solo euro nel nostro Comune da decenni, ovvero da quando ha assunto le competenze in materia: si è pensato al Casentino, al Valdarno, alla Valdichiana ma non ad Arezzo che soffre anche per il suo deficit infrastrutturale rispetto ad altri territori”, conclude Sacchetti.

Gli studenti americani di Arezzo e provincia richiamati negli States

Gli Stati Uniti richiamano gli studenti dell’Università dell’Oklahoma che studiano ad Arezzo

Una volta rientrati gli studenti dovranno osservare un periodo di isolamento.

Il semestre della sede accademica aretina è stato sospeso.

Una partenztriste come nel caso degli studenti di Cortona e di quelli di Castiglion Fiorentino.

Il prossimo ciclo, è previsto per maggio.

in aggiornamento