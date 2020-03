Arezzo, tutte le notizie di oggi: 3 Marzo

Coronavirus, secondo caso positivo nell’aretino, a Poppi

L’uomo un 64enne, assieme alla moglie è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Arezzo.

Per l’uomo il tampone è già positivo.

La moglie di quest’ultimo, ricoverata con problemi respiratori, è in attesa dell’esito del tampone.

Entrambi sono in buone condizioni.

Sono invece complessivamente stabili le condizioni di salute della donna di 42 anni, residente a Pergine Valdarno, in sorveglianza attiva domiciliare.

in aggiornamento

Sequestrate a Monte San Savino, 3.600 pelli di specie protette. Denunciato il titolare della ditta.

I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Arezzo hanno provveduto a sequestrare in un esercizio commerciale di Monte San Savino oltre 3.600 pelli di animali appartenenti a specie protette dalla Convenzione di Washington, come la tartaruga marina, il varano, il coccodrillo del Nilo ed altri.

Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo in quanto privo di qualsiasi documento che ne attestasse la legittima detenzione.

Il sequestro è avvenuto a seguito di una normale verifica sul commercio internazionale di pellame di specie protette. Nel negozio ispezionato sono state rinvenute, in scatoloni di cartone riportanti la dicitura del materiale in esso contenute, pelli di animali sottoposti a particolare regime di protezione come le tartarughe marine (Cheloniidae spp.) e il coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus), inseriti nell’allegato A del Reg. (UE) n. 338/97.

Era presente inoltre pellame di specie inserite nell’allegato B del suddetto Regolamento UE, comunque soggette a protezione dalla CITES, come il Varano (Varanus salvator), il Tegu bianco e nero argentino (Tupinambis merianae), l’alligatore del Mississippi (Alligator mississippiensis) e il pitone reticolato (Python reticulatus).

Il titolare dell’esercizio commerciale ispezionato dal personale del Nucleo CITES, un uomo residente ad Arezzo, non ha fornito alcun documento che potesse comprovare la legalità del pellame da lui detenuto ed è stato pertanto deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per la violazione degli articoli 1 e 2 della Legge 150/92 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Serie di denunce dei carabinieri casentinesi

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena nel fine settimana appena trascorso hanno proceduto ad una serie di controlli schierando sull’intero territorio casentinese oltre 70 uomini, procedendo all’identificazione di quasi 150 persone e prevenendo, di fatto, furti in abitazione e altri reati contro il patrimonio.

Non sono mancate denunce, ancora una volta, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

A carico di un uomo e una donna italiani, del luogo, il deferimento alla Procura della Repubblica di Arezzo per guida in stato di ebbrezza, con patente di guida immediatamente ritirata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I militari della Stazione di Poppi hanno denunciato un poppese, alla guida della propria autovettura dopo aver assunto cocaina.

Per lui anche una segnalazione alla Prefettura di Arezzo quale assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Talla, hanno controllato un cittadino di origine rumena residente in Casentino, già sottoposto a sorveglianza speciale di P.S.. Il suo curriculum criminale vanta reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

L’uomo si era allontanato dal comune ove dimora senza darne preavviso alle autorità. Per lui il deferimento per la violazione di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Infine i Carabinieri della Stazione di Pratovecchio Stia hanno denunciato un uomo sudamericano in Italia senza alcun titolo valido per la permanenza.

Trovati con il telefono rubato, denunciati due senegalesi

I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini, dopo aver ricevuto una denuncia di furto da parte di una concittadina, relativa ad un telefono cellulare iphone XR, hanno denunciato due cittadini senegalesi, uno senza fissa dimora, l’altra domiciliato nella provincia di Firenze.

I militari valdarnesi, dopo un’attenta analisi dei movimenti e delle schede utilizzate nel telefono cellulare, sono risaliti all’identità dei due stranieri.

Dopo essere risaliti all’indirizzo dell’ultimo dei due, una donna che lavora come cameriera nella provincia di Firenze, hanno proceduto al sequestro del telefono, che è stato subito restituito alla donna terranuovese.

Lite nel Pub per la fila finisce a pugni, giovane nei guai

Sempre i militari della Stazione di Terranuova Bracciolini, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni, un 20enne del luogo; il ragazzo, lo scorso fine settimana, mentre si trovava a fare la fila per la cassa in un locale terranuovese, per banali motivi relativi alla precedenza nel ritiro della consumazione, iniziava a litigare con un coetaneo, dalle parole pesanti, i ragazzi passano alle mani ed uno sferra un pugno nel volto all’altro, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 17 giorni.

Il ragazzo, incensurato, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo.

Tpl, dal 1° giugno il servizio passa ad Autolinee Toscane

Sarà il 1° giugno 2020 il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta, la Regione Toscana ha stabilito che il nuovo contratto di servizio con l’affidamento a lotto unico regionale all’azienda Autolinee Toscane (di proprietà della francese Ratp) avrà efficacia dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2031. Il contratto di servizio sarà firmato a breve.

in aggiornamento