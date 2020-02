Il problema riguarda almeno il 15% della popolazione, dovuto a fattori psicologici, all’alimentazione, o conseguenza di patologie, nella maggior parte dei casi a soffrirne sono le donne.

Non c’è da preoccuparsi troppo di una stipsi momentanea, se si è in viaggio e si cambiano le abitudini o dopo un intervento chirurgico; la stitichezza cronica, è con meno di 3 evacuazioni alla settimana per almeno 6 mesi edc anche se in almeno un’evacuazione su 4 si avvertono fastidi come feci dure e caprine, sforzo eccessivo, sensazione di svuotarsi in modo incompleto.

Nella maggioranza dei casi però la stipsi dipende da uno stile di vita scorretto: bere poco, almeno un litro e mezzo d’acqua in inverno, due in estate perché le feci possano essere morbide e facili da espellere.

Altrettanto importante mangiare fibre, frutta e verdura, legumi e cereali integrali.

I cibi industriali rallentano il transito.

Fare regolarmente movimento, stimola il transito intestinale.

Ci vuole anche il momento per andare in bagno e cercare di trovarsi sempre nelle condizioni ottimali per farlo, qualcuno se non è casa propria, non riesce a evacuare e può diventare un problema.

Molti stitici, se si rivolgessero subito al medico, potrebbero risolvere il problema facilmente cambiando le abitudini, senza correre rischi con i lassativi.

Le donne, bambini e anziani sono le categorie a rischio di stipsi, i più piccoli potrebbero avere una stitichezza indotta da un’alimentazione povera di frutta e verdura, oppure smettono di andare in bagno per colpa di disagi che derivano da contrasti in famiglia o difficoltà scolastiche.

Gli anziani invece hanno spesso difficoltà ad andare in bagno con regolarità, con l’andare degli anni la motilità intestinale peggiora, inoltre cresce la probabilità di patologie.

Negli anziani, soprattutto se allettati o che non riescono a fare attività motoria a sufficienza, spesso il ricorso ai clisteri è inevitabile.