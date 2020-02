Arezzo, tutte le notizie di oggi: 23 Febbraio

Coronavirus, nessun caso positivo nella Asl Toscana sud est.

E’ la comunicazione, ufficiale, diramata nel pomeriggio di oggi dalla Asl che comprende i territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, in merito al Coronavirus.

Sono circa 200 le telefonate arrivate nelle ultime 24 ore al numero verde e gestite dal Dipartimento di Prevenzione e dagli Uffici di Igiene pubblica.

In questi giorni nei pronto soccorso si rileva solo un leggero aumento di accessi (5%) .

Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche da Paesi in cui la trasmissione dell’infezione è significativa secondo le indicazioni Oms; in questa disposizione rientrano anche i comuni italiani soggetti a misure di quarantena disposte dall’autorità (Regione/Governo).

La raccomandazione a tutte le persone che manifestano febbre, tosse e altri sintomi influenzali di rimanere a casa e chiamare il medico.

Le indicazioni per i medici di famiglia su cosa fare in presenza di un caso sospetto. La disposizione per medici di famiglia e pediatri di assicurare la contattabilità telefonica dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e festivi.

Per quanto riguarda gli ospedali, l’indicazione di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi ai presidi, per ridurre l’accesso privo di sorveglianza; istituire check point e sensibilizzare i visitatori all’utilizzo dei disinfettanti per le mani; invitare a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori.

Raccomandazioni specifiche per le situazioni di isolamento.

Infine, la sospensione (per i 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale) della penalità per la mancata presentazione, senza preavviso, agli appuntamenti specialisti.

Dalla Asl viene ricordato anche che “il numero aziendale 800579579 attivo tutti i giorni sulle 24 ore è ad uso esclusivo delle persone che si identificano come pazienti a rischio per provenienza, contatto e sintomatologia”. Per domande più generali il cittadino può rivolgersi al numero regionale 800556060, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.