Arezzo: tutte le notizie di oggi 15 Febbraio

Scontro auto moto, feriti due 19enni

Incidente nel tardo pomeriggio in viale Dante.

Un’auto e una moto si sono scontrate, a bordo della moto, un ragazzo e una ragazza.

La ragazza è stata portata in codice giallo all’ospedale San Donato.

Per il ragazzo è stato attivato l’elisoccorso Pegaso che lo ha trasferito, con codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena.

Incidente tra auto, due feriti

Nel pomeriggio all’uscita dal parcheggio del centro commerciale di viale Amendola, si è verificato uno scontro tra due vetture.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, con due ambulanze, soccorsi gli occupanti delle auto, sono stati portati all’ospedale San Donato in codice giallo.

Rimangono sotto sequestro i beni degli ex amministratori di Banca Etruria accusati di bancarotta

Rigettato il ricorso volto a ottenere il dissequestro, accoglimento solo per la posizione di Alberto Bonaiti, avvocato di Lecco, ex membro del cda di Bpel.

Confermati i sequestri per l’ultimo presidente Lorenzo Rosi, per gli ex vice presidenti Giovanni Inghirami e Giorgio Natalino Guerrini, e per gli altri.

Il liquidatore aveva quantificato danni per 12 milioni

Tra trenta giorni le motivazioni dell’ordinanza del giudice Angela Avila e dei giudici Stefano Cascone e Isa Salerno.



Elezioni 2020, primo ciclo di incontri del Pd: 15 incontri

Luciano Ralli, capogruppo Pd in Consiglio comunale, annuncia il primo ciclo di 15 incontri organizzati nelle periferie e nelle frazioni di Arezzo.

Il primo ciclo di incontri del Gruppo consiliare, con la collaborazione dell’Unione comunale, inizierà mercoledì 19 febbraio presso il circolo Acli di Marcena.

Con un’unica eccezione, tutti gli appuntamenti sono in programma per le ore 21.

Ecco quelli di febbraio: giovedì 20 al Cas di Tregozzano, lunedì 24 alla polisportiva della Chiassa, martedì 25 al Cas di Villa Severi, mercoledì 26 al circolo Acli di Venere, venerdì 28 al Cas di Palazzo del Pero, sabato 29 e questa volta alle ore 16 nei locali del Cas del Pionta. E passiamo agli incontri di marzo: lunedì 2 al Cas di Ruscello, mercoledì 4 nella sala ex Circoscrizione di Ceciliano, giovedì 5 al Cas di Chiani, venerdì 6 al Cas di Agazzi, lunedì 9 al Cas di Pescaiola, mercoledì 11 al Cas di Giovi, giovedì 12 al Cas di Indicatore e infine venerdì 13 al circolo Arci di Staggiano.