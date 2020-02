Un uovo al giorno non ha effeti negativi sulla salute

By Redazione

Lo studio – effettuato dai ricercatori di Population Health research institute della McMaster University e di Hamilton health sciences evidenzia come mangiare un uovo al giorno, non ha nessun effetto negativo per la salute.

Gli scienziati – come riporta ilfattoalimentare.it – hanno esaminato i dati di 177mila persone, raccolti nell’ambito di tre studi precedenti condotti in 50 paesi di sei continenti.