Arezzo: tutte le notizie di oggi 8 Febbraio

Sequestrati 17 chili di preziosi con il marchio aziendale falso

Da una verifica ad un’impresa orafa di Arezzo condotta dai carabinieri con la collaborazione del personale Conformità Prodotti della Camera di Commercio, alcuni dei punzoni in carico alla società con il marchio d’identificazione assegnato ha consentito di rilevare che 29 sono stati persi senza che ne fosse stata presentata denuncia; uno riportava il marchio di un’altra azienda del settore e un altro ancora, con il marchio aziendale, ma senza la marchiatura dell’ufficio metrico.

Quest’ultimo punzone, ritenuto quindi falso, è stato comunque utilizzato per la punzonatura di oggetti d’oreficeria con marchio aziendale, seppure con minime modifiche rispetto all’originale.

Sono stati sequestrati i monili in oro marchiati con il punzone falso per un peso complessivo di oltre 17 chilogrammi e per un valore di circa 700 mila euro.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Società è stato denunciato per contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Vigili del fuoco rianimano e salvano il gatto dopo l’incendio

Era rimasto intrappolato nell’appartamento durante un incendio: i vigili del fuoco sono però riusciti a rianimare e salvare un gatto.

L’incendio è scoppiato questa notte a Castiglion Fiorentino, in località Boscatello i proprietari sono riusciti a uscire in tempo, il gatto è stato portato fuori, svenuto, dai vigili del fuoco.

Ritrovato dai vigili del fuoco di Cortona, durante l’operazione di spegnimento, un gatto privo di sensi, portato all’esterno, è stato rianimato e dato un cura al veterinario sul posto.

Dichiarazione del capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Arezzo, Luciano Ralli

Fiera Antiquaria: un nuovo governo della manifestazione con la presenza degli espositori

Non solo il tempo ma anche le azioni amministrative stanno facendo sbiadire l’immagine della Fiera Antiquaria, Va scelta una strategia.

Una possibile, quella che condivido, è riportarla con orgoglio sul podio delle manifestazioni aretine, una delle poche capaci di essere stabilmente nel dna della città.

(Comunicato integrale)

in aggiornamento