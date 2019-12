Tutte le news di oggi: 29-12-2019

Ascolta l’audio

Anziano cade da una scala e si ferisce

L’episodio è accaduto a Loro Ciuffenna, l’anziano aveva appoggiato la scala ad un albero vi è salito ed ha perso l’equilibrio, riportando traumi cranico e toracico.

L’uomo, di 81 anni, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso, a bordo dell’elisoccorso.

Sul posto anche ambulanza e automedica.

Capodanno a Cortona: banditi agli alcolici

E’ stata emessa un’ordinanza del Sindaco che vieta l’uso di alcolici con gradazione superiore ai 21 gradi. Lo stop già dalle 17,30 del 31 dicembre, l’ordinanza per la pubblica sicurezza riguarda tutto il centro storico della città, ovvero tutte le attività all’interno della cinta muraria.

Resterà in vigore fino alle ore 6 del 1° gennaio.

La polizia municipale in servizio farà rispettare l’ordinanza sanzionando chi non starà alle regole con multe che vanno dai 25 ai 500 euro.



Camera Commercio Arezzo Siena: concorso per 3 amministrativi

La Camera di Commercio di Arezzo Siena ha indetto un concorso per l’assunzione di 3 assistenti amministrativi.

Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1.

Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 19 Gennaio 2020.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente mediante procedura on line a questa pagina, entro le ore 15.00 del 19 Gennaio 2020.

Capodanno senza botti a Montevarchi

Vietati botti o fuochi d’artificio e divieto per bevande in bottiglie e lattine a Montevarchi per il Capodanno.

L’ordinanza è firmata dal sindaco Silvia Chiassai Martini e riguarda il centro storico e alcune zone sensibili, come quella della Casa di riposo e l’area davanti all’Ospedale.

Il divieto è attivo dalle ore 20.00 del 31.12.2019 fino alle ore 4.00 del 01.01.2020,

Basket, finali di Coppa Toscana

Le Final Four di Coppa Toscana si svolgeranno Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio 2020 al Palasport Estra di Arezzo.

L’impianto aretino è stato scelto per i trofei che riguardano la serie C Maschile e la Serie B Femminile.

La prima partita in ordine cronologico sarà la sfida femminile tra Castellani Pontedera e Palagiaccio Firenze che scenderanno in campo alle ore 15 di Sabato 4 Gennaio.

Per la serie C Maschile Cantini LOrano Firenze-Spezia Basket Club, poi l’altra semifinale femminile tra Le Mura Spring Basketball Lucca e Named San Giovani Valdarno, infine alle 21 sarà il turno della Amen SBA Arezzo contro l’Acea Siena.

Alla Parigi – Dakar tre piloti aretini

Il pilota di rally Stefano Marrini partirà da Cesa a Capodanno, per l’Arabia Saudita, dove con partenza il 5 gennaio e conclusione il 17, correrà la Dakar.

Stefano Marrini non sarà l’unico aretino, altri due, Stefano Rossi in auto e Gabriele Minelli in moto faranno l’Africa Eco Race che si corre in contemporanea.