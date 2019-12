Tutte le news di oggi: 19-12-2019

Ascolta l’audio

Controllo antidroga nei licei valdarnesi



Gli agenti del Commissariato di P.S. di Montevarchi e gli operatori dell’Unità Cinofila di Firenze hanno effettuato mirati controlli antidroga dinanzi ai licei valdarnesi.

I controlli degli studenti sono stati effettuati all’ingresso dei due istituti ed hanno dato esito negativo.

I poliziotti ad un controllo all’interno delle strutture hanno trovato due grammi di hashish ed altri due di erba, nacosti all’interno di alcuni bagni.

La Regione finanzia interventi di rigenerazione urbana

Gli interventi riguardano sia la riqualificazione di immobili, aree degradate o in stato di abbandono, sia la valorizzazione di spazi aperti e di ‘connessioni urbane’ in 4 comuni della provincia di Arezzo.

I 4 progetti finanziati in provincia di Arezzo sono:

Castel San Niccolò, Poppi, Caprese Michelangelo, Sansepolcro.

Alluvione di luglio, interventi necessari per mitigare il rischio idraulico

Il Comune di Arezzo ha inviato una lettera alla Regione Toscana contenente l’elenco degli interventi necessari per mitigare il rischio idraulico nelle zone della città colpite dall’alluvione dello scorso luglio.

Gli interventi presentati dal Comune possono riassumersi in tre categorie principali: opere di mitigazione del rischio idraulico del reticolo principale (torrenti Sellina, Valtina, Vingone) e secondario; interventi finalizzati a ricostruire una ricettività idraulica della rete fognaria scolante (zona Giotto, via Foscolo);

Interventi volti ad adeguare la capacità di smaltimento della rete fognaria sia in ambito urbano che presso le frazioni della zona sud del comune (Frassineto, Rigutino, Madonna di Mezzastrada).

Ospedale della Fratta, le azioni di rilancio

Un patto tra Asl Toscana sud est e sindaci per rilanciare l’ospedale della Valdichiana.

E’ stato presentato questa mattina dal direttore generale Antonio D’Urso e dal presidente della Conferenza dei Sindaci Luciano Meoni.

Il piano, che è ancora in fase di integrazione con proposte da parte degli operatori che ci lavorano, prevede dal mese di gennaio una serie di azioni per aumentare l’attività e quindi il numero di accessi e ricoveri in ospedale, ottimizzando le risorse e sfoltendo le attese.

Nigeriano denunciato per possesso di droga

Durante una perquisizione di un’abitazione nel centro storico di Montevarchi, le forze dell’ordine hanno denunciato un cittadino nigeriano, dopo aver trovato tre involucri contenenti marijuana, per un totale di oltre 100 grammi.

Un Natale in vasca con la Chimera Nuoto

Da venerdì 27 dicembre a sabato 4 gennaio, il palazzetto del nuoto di Arezzo e la piscina comunale di Foiano della Chiana saranno sedi di un corso gratuito di nuoto per bambini, ragazzi e adulti.

Sviluppato attraverso un totale di cinque lezioni, permetterà di acquisire sicurezza nell’ambiente acquatico, di imparare a galleggiare e di apprendere le prime tecniche natatorie.

Colonie feline, il Comune faccia la sua parte

Prolificano le colonie di gatti in città, salgono le lamentele da parte dei cittadini, ormai infatti il problema sembra tutto sulle spalle di alcune “gattare”, ma spesso si tratta di persone anziane.

Di recente c’ è stato anche un problema igenico-sanitario nei pressi della Scuola Pio Borri.

Per questo il consigliere Pd Alessandro Caneschi ha presentato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente in cui chiede se il Comune abbia provveduto al censimento delle colonie feline presenti in città, se ci siano informazioni sullo stato delle sterilizzazioni effettuate.

“Natale Insieme” i quartieri della Giostra del Saracino per il progetto “Lotta alla povertà”

Sabato 21 dicembre alle ore 21,30, in via Spinello 4, il Quartiere di Porta Santo Spirito organizza una Tombola Solidale.

Tutto il ricavato della serata sarà destinato al progetto “Lotta alla Povertà”.

Il Quartiere di Santo Spirito invita tutta la cittadinanza a partecipare alla “Tombola Solidale” per contribuire all’iniziativa della Fondazione “Il Cuore si scioglie”.