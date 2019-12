Tutte le news di oggi: 18-12-2019

Ascolta l’audio

Dà in escandescenze a bordo del treno, arrestato

La Polfer di Terontola ha arrestato un 21enne, originario del Gambia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze pochi giorni prima.

Il giovane stava viaggiando, privo di biglietto, a bordo di un treno regionale quando, alla richiesta del capo treno di fornire un documento di identità, dava in escandescenze, iniziando ad urlare e ad agitarsi.

Grazie all’intervento della Polfer è stato fatto scendere dal treno e da approfonditi accertamenti sulla sua identità, è emerso un ordine di cattura, nei sui confronti per la violazione della misura dell’obbligo di firma.

Il 21enne, munito di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

E’ stato poi accompagnato nel carcere aretino di San Benedetto.

Arrestato trafficante: recuperati oltre sei chili e mezzo di eroina

Ieri sera in A1, nel Valdarno, una pattuglia della polizia stradale di Battifolle ferma una Renault con targa serba, condotta da un 27enne originario della Serbia.

I poliziotti, sbirciando nell’abitacolo, notano sotto la moquette alcune saldature sulla lamiera.

L’uomo viene portato in caserma e sotto il sedile lato guida trovano un doppio fondo con all’interno sei pacchi, contenenti circa sei chili e mezzo di eroina che, piazzata sul mercato, avrebbero fruttato oltre 30.000 euro.

La Stradale ha arrestato l’uomo per traffico di droga, che è stata sequestrata insieme all’auto e ad alcuni telefonini nella sua disponibilità.



Espulsi due pregiudicati albanesi

Verso l’ 1:45 della notte scorsa un equipaggio delle volanti ferma due individui sospetti in via Guido Monaco, all’altezza delle Poste Centrali.

Dal controllo emerge che si tratta di due cittadini albanesi non in regola con il permesso di soggiorno, inoltre visti i loro precedenti per reati contro il patrimonio, per stupefacenti e di violazione della normativa sull’immigrazione illegale, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, poi accompagnati alla frontiera per il loro rimpatrio.

Violenza sessuale sulla moglie, condannato a 7 anni e 9 mesi il marito

Il fatto è accaduto nel maggio del 2018 di notte mentre i coniugi erano in fase di separazione e vivevano in case diverse.

L’uomo, un cortonese, 37enne, trovò la moglie in macchina con un amico, dopo una reazione violenta, avrebbe trascinato la donna in casa costringendola a subire un rapporto sessuale.

Nonostante che la moglie dell’imputato abbia ritirato la querela, il giudice Giulia Soldini ha confermato l’accusa emersa dalle indagini dei carabinieri di Cortona.

Il pm Chiara Pistolesi aveva chiesto la condanna a dieci anni di reclusione, l’uomo venne arrestato dopo il fatto ottenendo la libertà dopo alcuni mesi in cella.

Cat: parte l’esame delle osservazioni

Venerdì 20 dicembre alle 11,30 presso gli uffici del Servizio pianificazione urbanistica in piazza Amintore Fanfani si riunirà la Commissione assetto del territorio, ambiente, qualità urbana per cominciare l’esame delle osservazioni alla variante al piano strutturale e al piano operativo.

“È la prima delle sedute – ha sottolineato il presidente della Cat Angiolino Piomboni – dedicate a questo argomento.

il pubblico sarà ammesso ad assistere alle sedute”.

le date successive a venerdì:

lunedì 30 dicembre (8,30-10,30),

mercoledì 8 gennaio (8,30-10,30),

venerdì 10 gennaio (11,30-13,30),

lunedì 13 gennaio (8,30-10,30),

mercoledì 15 gennaio (8,30-10,30),

venerdì 17 gennaio (11,30-13,30),

lunedì 20 gennaio (8,30-10,30),

mercoledì 22 gennaio (8,30-10,30),

venerdì 24 gennaio (11,30-13,30),

lunedì 27 gennaio (8,30-10,30),

mercoledì 29 gennaio (8,30-10,30),

venerdì 31 gennaio (11,30-13,30).

Domenica la prima edizione di “Babbo Natale in Vespa”

Il raduno, promosso dal Vespa Club Arezzo , è in programma domenica 22 dicembre

Saranno un centinaio i vespisti che partiranno alle 16.00 da piazza Guido Monaco e percorreranno le strade del centro, con soste in piazza San Francesco e in piazza Sant’Agostino.

La partecipazione all’evento sarà gratuita e aperta ai possessori di una Vespa di ogni modello e di ogni epoca, con l’unico obbligo richiesto che sarà di indossare una barba bianca e un abito da Babbo Natale.

Trenta bambini “suonano” il Natale al San Donato

venerdì prossimo 20 dicembre alle ore 17,00, concerto natalizio all’auditorium del San Donato di Arezzo.

L’evento, organizzato per i pazienti dell’Oncologia, è aperto a tutti.

La Union Rugby Arezzo incappa in una nuova sconfitta

Si è svolto ad Arezzo il settimo turno del campionato nazionale di serie C1 che ha visto i padroni di casa di coach Luca Androsoni opposti alla formazione viterbese seconda in classifica.

Gli aretini, tornati in campo dopo tre settimane di pausa, hanno dimostrato importanti progressi tecnici e tattici che hanno permesso di mantenere il punteggio in equilibrio per gran parte dell’incontro, subendo l’urto solo nei minuti finali in cui gli avversari sono riusciti a prendere il largo fino ad un severo 13-31.

La Union Rugby Arezzo tornerà in campo tra le mura amiche domenica 22 dicembre nell’ultima partita del 2019 con gli Amatori Rugby Cecina.