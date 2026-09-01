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Giostratore al galoppo in Piazza Grande durante le prove della Giostra

Giostra, secondo giorno di prove: Piazza Grande assaggia polvere e adrenalina

Cavalli, giostratori, tecnici e pubblico nel secondo giorno di prove: 53 fotografie raccontano una Piazza Grande già lanciata verso la sfida.

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Giostra, secondo giorno di prove: Piazza Grande assaggia polvere e adrenalina

Cavalli, giostratori, tecnici e pubblico nel secondo giorno di prove: 53 fotografie raccontano una Piazza Grande già lanciata verso la sfida.

Cavalli, giostratori, tecnici e pubblico nella giornata di prove del 1° settembre: 53 fotografie raccontano una Piazza Grande già lanciata verso la sfida.


In Piazza Grande nuova giornata di prove della Giostra del Saracino. In campo cavalli, giostratori e addetti ai lavori; dietro le transenne il pubblico, arrivato per osservare traiettorie, tempi e dettagli che fra pochi giorni diventeranno materia da discussione cittadina.

Perché ad Arezzo una prova non è mai soltanto una prova. È già pronostico, processo tecnico e assemblea popolare: basta una carriera per distribuire speranze, preoccupazioni e sentenze definitive, possibilmente prima ancora che il cavallo abbia finito di rallentare.

Tra preparativi, colloqui, partenze, lance distese e polvere sollevata sulla lizza, le 53 immagini raccontano il pomeriggio dentro e intorno alla piazza. Ci sono la concentrazione dei protagonisti, il lavoro meno visibile degli addetti e gli occhi del pubblico, sempre pronto a registrare tutto con la precisione del VAR e l’imparzialità di un quartierista.

Le prove servono a trovare misure e sensazioni. Agli aretini, invece, servono soprattutto per cominciare a discutere con qualche giorno d’anticipo.

La giornata di prove nelle 53 fotografie

 

 

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