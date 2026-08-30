A Castiglion Fibocchi il grano torna a farsi battere. E non protesta nessuno

Castiglion Fibocchi riavvolge il calendario e torna ai tempi in cui il grano si batteva sull’aia, tra polvere, fatica e macchine che partivano senza aggiornamenti obbligatori. La rievocazione storica organizzata dal C.A.M.A.E., in collaborazione con il Comune e l’associazione L’Ottava Torre, ha riportato in azione trattori, trebbiatrici e lavorazioni della tradizione contadina. Nella galleria fotografica, i volti e i momenti più significativi della giornata.