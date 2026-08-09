La truffa formato famiglia s’inceppa sulla E45: recuperati oro e contanti

Due coniugi di 39 e 36 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro dopo essere stati intercettati lungo la E45. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima avrebbero raggirato una coppia di anziani della provincia di Bologna, facendosi consegnare monili in oro per un valore di circa 70mila euro e 700 euro in contanti. In automobile con loro c’era anche il figlio di sette anni.

Una trasferta in presunta “formazione famiglia”, dunque, ma con un programma che avrebbe avuto ben poco di educativo: marito incaricato di ritirare il bottino, moglie al volante ad aspettare e bambino in auto, spettatore inconsapevole di una giornata che difficilmente finirà nell’album dei ricordi felici.

Il raggiro sarebbe stato messo a segno attraverso la collaudata tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine. I truffatori avrebbero telefonato nell’abitazione dei due anziani, sostenendo che la carta d’identità dell’uomo, un 84enne, fosse stata clonata e utilizzata da alcuni malviventi per commettere dei reati.

Per rendere più credibile la messinscena, l’uomo sarebbe stato invitato a presentarsi presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. Mentre l’84enne si allontanava da casa, alla moglie di 76 anni sarebbe stato chiesto di preparare denaro e oggetti preziosi, apparentemente necessari per risolvere la complicata vicenda.

Altro che accertamento investigativo: stando alla ricostruzione degli inquirenti, era il solito teatrino confezionato per spaventare le persone anziane, confonderle e convincerle a consegnare in fretta i propri risparmi.

Il 39enne avrebbe quindi raggiunto l’abitazione e ritirato oro e contanti, mentre la moglie lo attendeva in automobile insieme al figlio.

Arrivato realmente nella caserma della Guardia di Finanza, l’anziano ha però scoperto che nessuno lo aveva convocato. I finanzieri, dopo aver visionato alcune immagini della zona, sono riusciti a individuare l’automobile utilizzata per la fuga, diramandone la segnalazione alle forze dell’ordine delle regioni limitrofe.

La corsa della coppia, residente nella provincia di Caserta e già nota alle forze dell’ordine, è terminata allo svincolo della E45 di Sansepolcro. L’auto segnalata è stata intercettata durante un controllo effettuato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro insieme ai militari delle Stazioni di Pieve Santo Stefano e Monterchi.

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto i monili e il denaro che sarebbero stati sottratti poco prima alle vittime. Tutto il bottino è stato recuperato.

Il bambino è stato affidato a un parente, mentre i due arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Arezzo e Firenze, a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo.

Le indagini proseguono per verificare se la coppia possa essere coinvolta in altri episodi analoghi avvenuti in diverse zone d’Italia.

Ancora una volta, la truffa ha funzionato facendo leva sulla paura e sull’autorevolezza attribuita a una divisa soltanto evocata al telefono. Stavolta, però, quella vera era ad aspettare allo svincolo.