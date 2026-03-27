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Medico bloccato nella bufera salvato dai Carabinieri

Neve fino a due metri e traffico in tilt: un medico bloccato raggiunge i pazienti grazie all’intervento dei Carabinieri

Redazione
By Redazione

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Emergenza neve nell’alta Valtiberina toscana, dove nelle ultime ore le intense precipitazioni hanno messo in seria difficoltà la viabilità, in particolare nei comuni di Badia Tedalda e Sestino. In alcune zone la neve ha raggiunto anche i due metri, creando disagi diffusi e situazioni di pericolo per numerosi automobilisti.

Sulla SS 258 Marecchiese molti veicoli sono rimasti bloccati a causa della scarsa aderenza degli pneumatici sul manto stradale, reso particolarmente insidioso dalle condizioni meteo. Sul posto sono intervenuti i mezzi spalaneve dell’ANAS, i Vigili del Fuoco con veicoli attrezzati e i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, insieme alle stazioni locali di Sestino e Badia Tedalda.

Le operazioni di soccorso sono state ulteriormente complicate dal forte vento, che ha reso difficoltose anche le attività più semplici, come il montaggio delle catene da neve. Le maggiori criticità si sono registrate in corrispondenza di una curva, dove due autoarticolati sono rimasti incastrati tra loro, bloccando completamente la circolazione.

Proprio in quel momento un medico della guardia medica, diretto a Badia Tedalda per assistere alcuni pazienti urgenti, è rimasto fermo nel traffico. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente: dopo averlo raggiunto, lo hanno fatto salire su un’auto di servizio e lo hanno accompagnato a destinazione, permettendogli di portare a termine la sua missione.

Solo dopo diverse ore, grazie all’intervento dell’autogru dei Vigili del Fuoco di Siena, la strada è stata liberata e resa nuovamente percorribile.

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