Arezzo, spaccio di droga ai giardini di Campo di Marte: arrestato 30enne senegalese

Nella giornata di mercoledì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato ad Arezzo un cittadino senegalese di 30 anni con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio. Gli agenti della Squadra Mobile, in abiti civili e con il supporto delle Volanti dell’UPGSP, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato nei pressi dei giardini di Campo di Marte, mentre cedeva una dose di hashish a un altro individuo.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosto sotto gli indumenti, un panetto di hashish del peso di circa 12 grammi, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento di precedenti attività di spaccio.

Dai controlli è emerso che il soggetto era già noto alle Forze dell’Ordine per un episodio analogo avvenuto circa due mesi fa, quando era stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura e sottoposto a giudizio per direttissima. L’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Arezzo.