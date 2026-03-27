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Interruzione della corrente: lunedì 30 marzo scuole chiuse in via Emilia

Stop all’energia elettrica dalle 8:30 alle 16:00: ordinanza del Sindaco per garantire sicurezza e regolarità dei servizi scolastici

Redazione
By Redazione

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Lunedì 30 marzo le scuole primaria “Chimera”, dell’infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” resteranno chiuse a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica.

Il fornitore ha comunicato che il servizio sarà sospeso dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e interesserà l’immobile situato in via Emilia 10. Una condizione che rende impossibile il regolare svolgimento delle attività scolastiche, anche in considerazione del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Per questo motivo, il Sindaco ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dei tre plessi scolastici per l’intera giornata di lunedì 30 marzo.

Le attività riprenderanno regolarmente il giorno successivo, salvo ulteriori comunicazioni.

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