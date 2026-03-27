Arezzo–Ascoli, il sindaco Ghinelli aumenta la capienza dello stadio: 550 posti in più in Curva Sud

In vista della sfida di Lega Pro tra SS Arezzo e Ascoli FC, in programma lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20:30, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha firmato un’ordinanza per incrementare la capienza dello stadio comunale “Città di Arezzo”.

Il provvedimento prevede l’aggiunta di 550 posti nel settore Curva Sud locali, portando la disponibilità complessiva del settore a 4.000 spettatori. Una decisione presa per far fronte alla forte richiesta di biglietti da parte dei tifosi e consentire una maggiore partecipazione all’incontro.

L’aumento della capienza è subordinato all’adozione di specifiche misure organizzative volte a garantire ordine e sicurezza pubblica. Tra queste, il potenziamento del servizio di stewarding, il rafforzamento del presidio delle vie di fuga e il contingentamento degli ingressi, con apertura anticipata dei cancelli.

Resta in capo alla società organizzatrice la gestione della sicurezza e delle eventuali emergenze durante l’evento. L’ordinanza è stata inoltre trasmessa alle autorità competenti per i necessari adempimenti.