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Un tuffo nella tradizione: la Fiera della SS. Annunziata vista da Felice Rogialli

Tra bancarelle, colori e profumi, Arezzo celebra la tradizionale Fiera della SS. Annunziata

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