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Calcio e filosofia: oltre i moduli, il gioco come pensiero in movimento

Dalla rigidità dei moduli alla fluidità del pensiero: il calcio come sistema dinamico tra filosofia e identità di squadra

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

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Nel calcio moderno, l’uso dei moduli numerici – 4-3-3, 3-5-2 e così via – rischia spesso di offrire una rappresentazione riduttiva e statica di uno sport che, per sua natura, è dinamico e in continua evoluzione. Limitarsi ai numeri significa semplificare eccessivamente un sistema complesso fatto di movimenti, relazioni e intuizioni. Per comprendere davvero il calcio, è necessario superare la rigidità degli schemi e avvicinarsi a una visione più ampia, quasi filosofica.

Il gioco, infatti, vive nella continua presenza e assenza dei giocatori nei vari spazi del campo. Ogni posizione non è mai fissa, ma dipende da un intreccio di situazioni che coinvolgono compagni e avversari, vicini e lontani. Questa lettura può essere definita “baconiana”: un’osservazione empirica della realtà, dove entrano in gioco la preparazione atletica, l’intelligenza tattica e la consapevolezza di essere parte di un sistema coordinato. In questo contesto, la rapidità di reazione e la tecnica individuale diventano strumenti fondamentali per interpretare e adattarsi al fluire del gioco.

Ma il calcio non è solo movimento: è anche identità. Essendo uno sport di squadra, richiede un’unità di intenti che va oltre la semplice disposizione in campo. Qui emerge una dimensione più “cartesiana”, legata alla coscienza collettiva: chi siamo come squadra, dove vogliamo arrivare e cosa dobbiamo fare per riuscirci. La consapevolezza delle proprie capacità e degli obiettivi comuni diventa il collante che trasforma undici individualità in un organismo unico.

In questa prospettiva, il calcio si rivela non solo come competizione sportiva, ma come espressione di pensiero. Un equilibrio tra logica e intuizione, tra struttura e libertà, dove ogni azione è il risultato di una visione condivisa e in continuo divenire.

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Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
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