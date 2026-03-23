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Notte di fuoco a San Giovanni Valdarno: distrutta la sala da ballo Kliss

Rogo nella notte, possibile corto circuito all’origine delle fiamme: tre persone in salvo, nessun ferito

Redazione
By Redazione

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SAN GIOVANNI VALDARNO – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nella notte la sala da ballo Kliss (ex Ardenza), riducendo la struttura a un cumulo di macerie. Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero state innescate da un corto circuito all’impianto elettrico.

L’allarme è scattato poco dopo le 23:30, quando il rogo era già in fase avanzata. All’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo – intervenuti con squadre dalla sede centrale e dal distaccamento del Valdarno, supportati anche dal personale di Figline Valdarno (Firenze) – il locale risultava completamente avvolto dalle fiamme.

Imponente il dispositivo di soccorso, con due autopompe serbatoio e due autobotti impegnate nelle operazioni di spegnimento. L’intervento si è protratto per diverse ore: solo in tarda notte l’area è stata messa in sicurezza dopo le operazioni di bonifica e raffreddamento.

Nonostante la violenza dell’incendio, non si registrano feriti. Le tre persone presenti all’interno al momento dell’evento sono riuscite a mettersi in salvo senza conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione cittadina, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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