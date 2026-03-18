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San Francesco aspetta il restauro
(e magari anche le chiavi)

Tra appelli social, fondi distribuiti altrove e chiese più o meno comunali, San Francesco resta in attesa: di restauri, priorità e forse anche di qualche ora di apertura

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Buone notizie per la chiesa di San Francesco: il restauro delle vetrate è finalmente entrato nel dibattito pubblico. Non nel bilancio comunale, non in un piano lavori, ma almeno su Facebook. Un inizio.

Il capogruppo di Rinascimento Castiglionese Paolo Brandi accoglie infatti con favore l’appello del sindaco per il restauro. «Iniziativa meritoria», commenta, assicurando il sostegno del gruppo. Del resto, quando un monumento storico viene ricordato sui social, è già metà dell’opera.

Resta però qualche piccola curiosità amministrativa. Per esempio: quanto costerà il restauro? E soprattutto: come mai tra i tanti progetti comunali da centinaia di migliaia di euro San Francesco non è mai riuscito a entrare nella lista delle priorità?

Un dettaglio, poi, non passa inosservato. Negli anni il Comune ha destinato oltre 120 mila euro alla chiesa di Sant’Agostino. Nessuna gara tra santi, ci mancherebbe. Però una differenza c’è: San Francesco è comunale, Sant’Agostino no. Ma evidentemente, nel misterioso equilibrio delle politiche locali, anche i santi hanno le loro stagioni.

Nel frattempo resta sul tavolo anche una proposta molto semplice: aprire la chiesa durante l’Anno Giubilare Francescano, dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027. Niente di rivoluzionario: basterebbero giorni e orari certi, magari nel fine settimana, così pellegrini, visitatori e cittadini potrebbero entrare in uno dei luoghi più rappresentativi della città senza dover consultare prima il calendario delle congiunzioni astrali.

Sarebbe anche un modo per valorizzare un patrimonio che il Comune possiede già. In fondo San Francesco è lì da secoli, paziente. Può aspettare ancora un po’. Magari il prossimo post.

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Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
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