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Under 17 Eccellenza SBA da sogno: anche Bassano si arrende agli amaranto

Gli amaranto restano imbattuti nella fase interregionale e dominano sul campo dell’Orange1 Bassano con una prova di squadra di altissimo livello

Redazione
By Redazione

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Prosegue senza sosta il percorso straordinario dell’Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo, che nella fase interregionale resta imbattuta e conquista un’altra vittoria di grande prestigio. Gli amaranto di coach Elena Vezzosi espugnano il campo dell’Orange1 Bassano con un netto 90-63, al termine di una gara giocata con intensità, personalità e grande spirito di squadra.

La partita si apre con ritmi alti e grande equilibrio. Arezzo parte forte e riesce subito a mettere qualche lunghezza tra sé e i padroni di casa, chiudendo il primo quarto avanti 24-18. Bassano prova a reagire nel secondo periodo e torna a contatto, ma gli amaranto riescono comunque a mantenere il controllo della gara andando all’intervallo sul 45-41.

Il momento decisivo arriva tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo: la Scuola Basket Arezzo aumenta ulteriormente l’intensità difensiva e trova continuità in attacco, piazzando il break che spezza definitivamente l’equilibrio della partita. Con il passare dei minuti il vantaggio cresce fino al definitivo 90-63, che certifica un’altra impresa storica per la società amaranto.

Sugli scudi Risaliti, miglior realizzatore con 26 punti, ben supportato da Bettini (18) e Così (14), ma ancora una volta è stato il contributo dell’intero gruppo a fare la differenza.

Soddisfatta al termine della gara coach Elena Vezzosi:
“Devo dire veramente bravi ai miei ragazzi che, dopo una partenza contratta dovuta anche alla lunga trasferta, sono riusciti a ritrovare la nostra grinta e il nostro coraggio di contrastare corpi più grossi di noi. Sicuramente a Bassano l’assenza di Santini ha pesato molto a livello di talento. Noi abbiamo fatto fatica a contrastare il loro atletismo perché hanno giocatori davvero molto fisici e atletici. Alla lunga è venuto fuori il senso di sacrificio di un gruppo intero e questa credo sia la gioia più grande per un coach. Adesso torniamo subito al lavoro perché ci aspetta un’impegnativa trasferta a Pistoia, squadra contro cui quest’anno abbiamo subito due sconfitte in campionato. Voglio chiudere con un ringraziamento speciale ai nostri tifosi che hanno fatto tanti chilometri per venirci a sostenere: siamo contenti di aver ripagato il loro sostegno con questa vittoria”.

Il cammino degli amaranto proseguirà sabato prossimo con un’altra sfida in trasferta: alle ore 16 la Scuola Basket Arezzo sarà impegnata alla Lumosquadre Arena nel derby toscano contro Pistoia Basket, una gara importante per continuare il grande momento di questa straordinaria stagione.

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