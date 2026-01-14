7.4 C
Smettere di fumare è possibile: ad Arezzo ripartono i gruppi di aiuto della Asl

A febbraio al via l’86° corso di gruppo della Asl: sette incontri per dire addio al tabacco con il supporto degli specialisti

Tornano ad Arezzo gli incontri per smettere di fumare promossi dalla Asl Toscana Sud Est. A febbraio prenderà infatti il via l’86° trattamento intensivo di gruppo dedicato a chi desidera liberarsi dalla dipendenza dal tabacco: le iscrizioni sono già aperte.

Il percorso prevede sette incontri, uno a settimana, che si svolgeranno ogni martedì pomeriggio nei locali del SerD di via Fonte Veneziana 17, dalle 17.30 alle 18.30. L’avvio del corso è fissato per martedì 10 febbraio 2026.

I dati raccolti negli anni confermano l’efficacia del programma: circa il 60% dei partecipanti smette di fumare al termine del corso e oltre il 30% mantiene l’astinenza a un anno di distanza, dimostrando che, pur essendo un percorso impegnativo, smettere è possibile.

I trattamenti intensivi di gruppo antitabagici si basano su un approccio cognitivo-comportamentale e, quando necessario, possono essere affiancati anche da un supporto farmacologico personalizzato. Prima dell’inizio delle attività è previsto un colloquio individuale conoscitivo e valutativo, utile a definire il percorso più adatto a ciascun partecipante.

Chi è interessato può fissare un primo appuntamento contattando i numeri 0575 255946 o 0575 255943, oppure scrivendo all’indirizzo eleonora.laferla@uslsudest.toscana.it. Un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute e iniziare un cambiamento duraturo.

