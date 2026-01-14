7.4 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 14, 2026
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoAIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo: nasce “Storie da Museo”...

AIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo: nasce “Storie da Museo” per le persone con Alzheimer

Un percorso tra narrazione, memoria ed emozioni che trasforma il museo in uno spazio di relazione e accoglienza

Redazione
By Redazione

-

n museo che diventa luogo di relazione e inclusione. È questo lo spirito di “Storie da Museo”, il progetto promosso da AIMA Arezzo OdV insieme al MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione, dedicato alle persone con Alzheimer e demenza. Il percorso, patrocinato dal Comune di Arezzo e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, utilizza la tecnica narrativa Timeslips per stimolare creatività, memoria ed emozioni attraverso immagini, suoni e filmati legati alla storia dei mezzi di comunicazione.

Il primo incontro è in programma sabato 17 gennaio. Dopo una fase sperimentale nel 2025, il progetto diventerà stabile nel 2026 con un ciclo di sei appuntamenti. Gli incontri si terranno al MUMEC nei sabati 17 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 28 marzo e 11 aprile, dalle 15 alle 16, offrendo a persone con demenza e familiari un’occasione concreta di partecipazione, benessere e condivisione.

Articoli correlati:

Grandi nomi e grandi storie: al via la nuova stagione 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia Arezzo “Capitale della Coralità”: torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo Teatro Dante, al via la stagione 2025/26: grandi nomi e otto spettacoli in cartellone Davide e Chiara Romani conquistano l’Europa: gli aretini vincono l’Europa Bachata Competition a Milano! Porta Santo Spirito lancia il bando per la nuova Bandiera del Centenario Mauro Valenti: “scelgo di non partecipare al bando per il Capodanno 2025–2026 di Arezzo” Cortona, al via le feste dell’olio nuovo: sei eventi verso la finale di “Eleiva Cortonensis” E se la Chimera custodisse ancora un segreto?

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Smettere di fumare è possibile: ad Arezzo ripartono i gruppi di aiuto della Asl
Articolo successivo
“Ma che danza è questa?”: ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari sui perché della danza
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024