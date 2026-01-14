AIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo: nasce “Storie da Museo” per le persone con Alzheimer

n museo che diventa luogo di relazione e inclusione. È questo lo spirito di “Storie da Museo”, il progetto promosso da AIMA Arezzo OdV insieme al MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione, dedicato alle persone con Alzheimer e demenza. Il percorso, patrocinato dal Comune di Arezzo e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, utilizza la tecnica narrativa Timeslips per stimolare creatività, memoria ed emozioni attraverso immagini, suoni e filmati legati alla storia dei mezzi di comunicazione.

Il primo incontro è in programma sabato 17 gennaio. Dopo una fase sperimentale nel 2025, il progetto diventerà stabile nel 2026 con un ciclo di sei appuntamenti. Gli incontri si terranno al MUMEC nei sabati 17 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 28 marzo e 11 aprile, dalle 15 alle 16, offrendo a persone con demenza e familiari un’occasione concreta di partecipazione, benessere e condivisione.