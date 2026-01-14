Incidenti stradali nel pomeriggio: due persone ferite tra Arezzo e Pieve Santo Stefano

Il primo episodio si è verificato intorno alle 13 in via Pieraccini ad Arezzo, dove un incidente ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori BLS-D della Misericordia di Arezzo, un’auto infermierizzata, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

Un uomo di 37 anni è stato trasportato in codice 2 al Ospedale San Donato per accertamenti.

Un secondo intervento si è reso necessario nel tardo pomeriggio, alle 17.56, in via Tiberina a Pieve Santo Stefano, per l’investimento di una donna. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano e le forze dell’ordine.

La donna, 56 anni, è stata anch’essa trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.