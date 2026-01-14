Enzo Bertocci nominato Maestro Benemerito di karate: prestigioso riconoscimento nazionale della FIJLKAM

Un importante traguardo per il karate aretino e italiano. Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate, il massimo riconoscimento tecnico nazionale conferito dalla FIJLKAM. La benemerenza premia lo straordinario contributo offerto dal maestro e dirigente aretino alla diffusione e allo sviluppo della disciplina, oltre al costante impegno nella formazione sportiva e umana di nuove generazioni di atleti.

Fondatore e presidente dell’AKA – Accademia Karate Arezzo, Bertocci ha saputo coniugare nel corso della sua carriera i ruoli di atleta, allenatore e dirigente, diventando un punto di riferimento per il movimento karateistico locale e nazionale. La qualifica di Maestro Benemerito rappresenta la massima espressione del valore tecnico e umano di un allenatore e certifica un percorso professionale di eccellenza e di duraturo servizio al karate tricolore.

«Il consiglio di settore – si legge nella lettera firmata dal presidente nazionale FIJLKAM Giovanni Morsiani – ha conferito la qualifica di Maestro Benemerito in considerazione della pluriennale attività svolta in favore del karate e per il costante e qualificato impegno offerto per lo sviluppo della disciplina. Questo importante riconoscimento corona una lodevole attività al servizio della federazione».

Classe 1959, Bertocci si avvicina al karate nel 1974, avviando una lunga carriera da atleta che prosegue nel 2000 con la scelta di diventare allenatore e culmina nel 2012 con il conseguimento del titolo di maestro. Parallelamente, sviluppa un intenso impegno dirigenziale: è stato presidente del settore karate del Comitato Regionale Toscano dal 2009 al 2020, presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici dal 2017 al 2020 e, dal 2025, consigliere del presidente regionale Fabio Caldarelli.

Nel 2013 fonda l’AKA – Accademia Karate Arezzo, che in pochi anni diventa una realtà di riferimento per la formazione tecnica e umana di atleti di tutte le età, ottenendo risultati di rilievo anche a livello regionale: lo scorso dicembre la società è stata premiata come miglior gruppo giovanile della Toscana. Centrale è anche l’impegno rivolto alle scuole, con progetti dedicati alla promozione del karate e all’insegnamento della difesa personale, per favorire sicurezza, consapevolezza e responsabilità tra i più giovani.

«Ringrazio il presidente Morsiani e il consiglio di settore – commenta Bertocci – per questo straordinario riconoscimento che rappresenta per me un grande onore, ma anche un ulteriore stimolo a proseguire con passione un impegno che dura da molti anni, al servizio della crescita tecnica e umana dei giovani e dello sviluppo del karate sul nostro territorio».