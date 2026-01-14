7.4 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 14, 2026
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo libero“Corpi estranei”: Arezzo Casa racconta le case popolari più insolite del territorio

“Corpi estranei”: Arezzo Casa racconta le case popolari più insolite del territorio

Un viaggio tra edifici storici riconvertiti e una riflessione sul futuro dell’edilizia residenziale pubblica

Redazione
By Redazione

-

Un viaggio inedito tra architettura, storia e funzione sociale dell’abitare. Si intitola “Corpi estranei” il volume pubblicato da Arezzo Casa, dedicato ai casi più particolari di edilizia residenziale pubblica presenti tra la città di Arezzo e le vallate del territorio. Il libro sarà presentato lunedì 26 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Vasariano in piazza del Praticino, in un incontro aperto alla cittadinanza che vuole essere anche occasione di confronto sul futuro del social housing.

L’opera propone un racconto per immagini e testi di edifici nati con funzioni completamente diverse – religiose, scolastiche o militari – e trasformati nel tempo in abitazioni popolari. Un patrimonio diffuso e poco conosciuto che comprende strutture difensive, torri medievali, scuole, chiese, abbazie e luoghi storici come le Terme di Montione, alle porte della città, la cui destinazione d’uso è stata radicalmente modificata nel corso dei decenni.

“Corpi estranei”, curato dal punto di vista editoriale da Marco Iavarone e Silvia Casi, è un volume prevalentemente fotografico. Alle immagini provenienti dall’archivio di Arezzo Casa si affiancano gli scatti originali di Valentina Gnassi, accompagnati da testi che raccontano la storia e l’attualità dei singoli edifici.

Alla base di queste trasformazioni vi era la scelta, in assenza di risorse per nuove costruzioni, di recuperare e tutelare beni storici attraverso l’edilizia residenziale pubblica. Un percorso che ha visto Arezzo Casa farsi carico nel tempo di restauri, conversioni, assegnazioni e manutenzioni.

«Il volume – spiega Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa – risponde a un duplice obiettivo: far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni il nostro patrimonio immobiliare meno noto e stimolare una riflessione sul futuro dell’edilizia residenziale pubblica. Non è più pensabile che una villa affrescata del ’500 o un’antica torre medievale siano utilizzate come case popolari. Serve una visione nuova, capace di coniugare dignità abitativa, sostenibilità economica e integrazione sociale, in linea con le più moderne concezioni europee di social housing».

La presentazione del libro si inserisce dunque come momento di approfondimento culturale, ma anche come spunto per ripensare i modelli dell’abitare pubblico, guardando a soluzioni più funzionali, efficienti e coerenti con i bisogni reali delle comunità.

Articoli correlati:

Arezzo, debutta “La Foresta di Wudz”: libri, arte e musica nel nuovo progetto culturale di Wudz Edizioni Il nuovo romanzo di Marco Grosso “Malinconia”, tra thriller, letteratura gotica ed esoterismo Arezzo, Capodanno cambia volto: il brindisi di mezzanotte si sposta in piazza della Libertà A Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso tra tradizioni e meraviglie del paese dell’albero di Natale Cortona accende il Natale: un mese di luci, mercatini, mostre e attrazioni dal 6 dicembre al 6 gennaio “Il Calco della Vita”: l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria, resilienza e passione per il mare E se la Chimera custodisse ancora un segreto? “Disonora il padre e la madre”: il debutto nel noir di Claudio Repek arriva in libreria

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
“Ma che danza è questa?”: ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari sui perché della danza
Articolo successivo
Enzo Bertocci nominato Maestro Benemerito di karate: prestigioso riconoscimento nazionale della FIJLKAM
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024