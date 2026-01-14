7.4 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 14, 2026
type here...
HomeIn primo pianoMinistero ‘sta ceppa!’: il finto Stato vi caccia di casa e i...

Ministero ‘sta ceppa!’: il finto Stato vi caccia di casa e i ladri fanno festa

Fogli falsi, minacce inventate e paura pilotata: così i truffatori provano a svuotare le case mentre lo Stato vero resta fuori dalla porta

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Ministero dell’Interno un corno. Emblema della Repubblica Italiana, timbri, parole grosse e minacce da galera: peccato che sia tutto una bufala col botto, buona solo per spennare cittadini onesti e spalancare la porta di casa ai ladri. L’ennesima, schifosissima truffa che gira come fosse il nuovo Vangelo, ma scritto da Arsenio Lupin con Word del 2003.

Il capolavoro dell’imbroglio è semplice e geniale nella sua infamia: ti dicono che se non sei residente devi sloggiare, che arrivano “le autorità”, che controllano condomini e case private. Traduzione dal truffatorese: “Levati di culo da casa tua così noi entriamo tranquilli”.
E molti, spaventati da articoli di legge sparati a casaccio e pene da ergastolo preventivo, obbediscono pure.

Ovviamente è tutto falso. Nessun Ministero, nessun controllo porta a porta, nessun invito a lasciare l’abitazione. Solo un foglio farlocco, scritto male, impaginato peggio, che però fa leva sulla paura, sulla confusione tra domicilio e residenza, e soprattutto sull’idea – ormai radicata – che lo Stato comunichi solo minacciando.

Intanto i furti in casa esplodono come tappi di spumante a Capodanno, spesso insieme alle truffe agli anziani: telefonate, finti tecnici, falsi carabinieri, ora pure i finti ministeriali. Un circo dell’orrore dove i criminali sono creativi e le vittime sempre le stesse.

Morale della favola?
Se vi arriva un foglio che vi ordina di uscire di casa, stracciatelo.
Se vi citano articoli di legge come fossero numeri del lotto, ridete.
Se qualcuno vi bussa dicendo “siamo del Ministero”, chiamate quello vero.

E soprattutto ricordate:
quando lo Stato deve dirvi qualcosa, non lo fa con un foglio appeso nell’androne come l’avviso del gatto smarrito.
Quello, al massimo, è il ministero della truffa, con sede legale… direttamente nel cervello di chi ci casca.

Articoli correlati:

Arezzo, ladri in tournée e truffatori in smart working! La città dell’oro… ma solo per chi lo ruba! Castiglion Fiorentino, morte a go-go: il sindaco posta, i giornali sbavano e ora ci vuole chiarezza
(prima del camposanto pieno) Rame amaro al camposanto; ripulito il cimitero di Tegoleto: via grondaie e arredi. I morti tacciono, i vivi imprecano Il muro che non vede nessuno, tra erbacce, memoria corta e una strada dove si corre troppo Questionario sulle case popolari: risponde l’inquilino, compila pure il termosifone
(se va) Arezzo, la guerra de’ passi: automobilisti contro pedoni
(e perde sempre qualcuno) Centro storico a stomaco voto: a Castiglioni un se campa d’aria Liceali al Polo Nord, a San Giovanni Valdarno si studia col piumino: “in classe come sugli sci, ma senza skilift”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Enzo Bertocci nominato Maestro Benemerito di karate: prestigioso riconoscimento nazionale della FIJLKAM
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024