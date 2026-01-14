9.4 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 14, 2026
type here...
HomeIn primo pianoCastiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni: la rete indaga, sentenzia, accusa,...

Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni: la rete indaga, sentenzia, accusa, assolve e nel dubbio dà la colpa ai vaccini, a Putin e alla pizza

Tra “aumento anomalo” e conti della serva, Facebook si trasforma in una veglia rumorosa: sospetti, ironie e sentenze a raffica

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Castiglion Fiorentino. Paesino tranquillo, aria bona, vecchini longevi e improvvisamente… muoiono delle persone. Panico. Sconcerto. Tastiera incandescente.
Il sindaco azzarda: “Un aumento anomalo”.
Traduzione simultanea su Facebook: “È iniziata l’Apocalisse, ma non cielodicono”.

Da lì, il delirio collettivo prende forma. In poche ore i commenti diventano un convegno internazionale di virologi improvvisati, demografi a tempo perso, investigatori stile CSI Valdichiana e filosofi del “secondo me”.

C’è chi parte soft:
“Dopo gli 80 anni è anche normale morire eh”

E chi rilancia con precisione scientifica:
“Uno ne aveva 101. Proprio anomalo…”

Ma la calma dura poco. Arrivano loro. Sempre puntuali. Sempre sobri.
💉💉💉
“Vaccino.”
“Ha stato il vacino.”
“Effetto ritardato, dopo sei anni.”
“Lo dice la scienza, quella vera, mica quella di regime.”

Nel frattempo qualcuno prova a buttarla sul clima:
“È il caldo.”
“No, è il freddo.”
“Sono le bombe in Ucraina.”

C’è pure chi chiama in causa l’INPS, che “sarà contento”, e chi propone soluzioni pratiche:
“Bastava fare un’ordinanza che vietasse di morire tutti insieme.”

I nostalgici invocano direttamente il lockdown:
“Ai tempi giusti, tutti chiusi in casa.”

Gli appassionati di serie TV pretendono l’intervento immediato di Horatio Caine, mentre altri chiedono lumi all’ASL, al medico legale, a Bassetti, a Putin e, per sicurezza, anche alla Meloni che “riferisca in Parlamento”.

Nel mezzo, un’anima pia prova a ricordare un dettaglio marginale:
l’età media dei defunti è sopra gli 85 anni.
Ma viene subito zittita:
“Non bisogna credere a tutto quello che dicono i media!!!”

Intanto il dibattito si allarga: scie chimiche, caimani in paese, vaccini assassini, pizza radioattiva, cambiamento climatico, Demogorgone e famiglia nel bosco (che non c’entra ma manca sempre).

Conclusione unanime della rete:

  • Non è normale
  • È normalissimo
  • È colpa di qualcuno
  • Non è colpa di nessuno
  • Però è strano
  • Però succede ovunque
  • Però prima non succedeva
  • Però è sempre successo

Morale della favola:
a Castiglion Fiorentino muoiono i vecchi,
ma sui social muore il cervello.

E domani, statene certi, se piove troppo:
“Aumento anomalo di gocce d’acqua.
I commenti si scateneranno.”

Articoli correlati:

Anziani in fila per le visite. “Tornate quando avrete 120 anni” Parcheggio tappato, lavori eterni e vigili col blocchetto facile: alla Casa Pia gli anziani un passano, la multa sì Castiglion Fiorentino, morte a go-go: il sindaco posta, i giornali sbavano e ora ci vuole chiarezza
(prima del camposanto pieno) Rame amaro al camposanto; ripulito il cimitero di Tegoleto: via grondaie e arredi. I morti tacciono, i vivi imprecano Il muro che non vede nessuno, tra erbacce, memoria corta e una strada dove si corre troppo Questionario sulle case popolari: risponde l’inquilino, compila pure il termosifone
(se va) Arezzo, la guerra de’ passi: automobilisti contro pedoni
(e perde sempre qualcuno) Centro storico a stomaco voto: a Castiglioni un se campa d’aria

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Omaggio a Mike Mignola
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024