“Ma che danza è questa?”: ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari sui perché della danza

Un viaggio tra parola, gesto e pensiero per interrogarsi sul senso profondo del movimento. Arriva ad Arezzo “Ma che danza è questa?”, la conferenza-spettacolo ideata e interpretata da Aline Nari, un appuntamento che invita il pubblico a riflettere sui “perché” della danza, superando confini e definizioni tradizionali.

Lo spettacolo si configura come un’esperienza ibrida, a metà tra lezione, performance e racconto personale, in cui il corpo diventa strumento di conoscenza e linguaggio universale. Attraverso esempi pratici, momenti coreografici e riflessioni teoriche, Aline Nari accompagna gli spettatori in un percorso che esplora il significato della danza oggi: non solo disciplina artistica, ma forma di espressione, relazione e pensiero critico.

La conferenza-spettacolo si rivolge a un pubblico ampio, non solo ad addetti ai lavori, e stimola una partecipazione attiva, sollecitando domande e curiosità sul ruolo del corpo nella società contemporanea. Un’occasione per avvicinarsi alla danza in modo nuovo, accessibile e coinvolgente, e per riscoprirla come spazio di libertà, ricerca e dialog