7.4 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 14, 2026
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo libero“Ma che danza è questa?”: ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari...

“Ma che danza è questa?”: ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari sui perché della danza

Un racconto tra parole e movimento per scoprire il senso, le origini e il linguaggio del corpo che danza

Redazione
By Redazione

-

Un viaggio tra parola, gesto e pensiero per interrogarsi sul senso profondo del movimento. Arriva ad Arezzo “Ma che danza è questa?”, la conferenza-spettacolo ideata e interpretata da Aline Nari, un appuntamento che invita il pubblico a riflettere sui “perché” della danza, superando confini e definizioni tradizionali.

Lo spettacolo si configura come un’esperienza ibrida, a metà tra lezione, performance e racconto personale, in cui il corpo diventa strumento di conoscenza e linguaggio universale. Attraverso esempi pratici, momenti coreografici e riflessioni teoriche, Aline Nari accompagna gli spettatori in un percorso che esplora il significato della danza oggi: non solo disciplina artistica, ma forma di espressione, relazione e pensiero critico.

La conferenza-spettacolo si rivolge a un pubblico ampio, non solo ad addetti ai lavori, e stimola una partecipazione attiva, sollecitando domande e curiosità sul ruolo del corpo nella società contemporanea. Un’occasione per avvicinarsi alla danza in modo nuovo, accessibile e coinvolgente, e per riscoprirla come spazio di libertà, ricerca e dialog

Articoli correlati:

Teatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa, musica e danza All’I.C. Vasari pomeriggi gratuiti di laboratori per scoprire talenti e competenze Arezzo, Capodanno cambia volto: il brindisi di mezzanotte si sposta in piazza della Libertà A Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso tra tradizioni e meraviglie del paese dell’albero di Natale Cortona accende il Natale: un mese di luci, mercatini, mostre e attrazioni dal 6 dicembre al 6 gennaio “Il Calco della Vita”: l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria, resilienza e passione per il mare E se la Chimera custodisse ancora un segreto? “Disonora il padre e la madre”: il debutto nel noir di Claudio Repek arriva in libreria

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
AIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo: nasce “Storie da Museo” per le persone con Alzheimer
Articolo successivo
“Corpi estranei”: Arezzo Casa racconta le case popolari più insolite del territorio
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024