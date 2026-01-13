6.5 C
Comune di Arezzo
martedì, Gennaio 13, 2026
type here...
HomeIn primo pianoTarghe alle biciclette? L’ennesima furbata inutile per non risolvere nulla

Targhe alle biciclette? L’ennesima furbata inutile per non risolvere nulla

Tra polemiche riciclate e soluzioni mancate, la proposta di targare le biciclette riemerge ciclicamente senza affrontare il vero nodo della sicurezza stradale: traffico, infrastrutture e cultura della mobilità

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Eccoci di nuovo. Come l’influenza a novembre, le zanzare ad agosto o la bufala del pesce d’aprile dello scorso anno, torna ciclicamente la grande idea geniale: mettiamo le targhe alle biciclette!
Applausi. Sipario. Fine dell’illusione.

Ogni tot anni qualcuno rispolvera questa proposta convinto di aver trovato la bacchetta magica per rendere le strade più sicure. Peccato che non funzioni da nessuna parte. Nessuna. Zero. Nada.
L’ultima a mollare il colpo è stata la Svizzera nel 2011, dopo aver constatato che le targhe sulle bici servivano più o meno quanto un ombrellino nel diluvio.

E infatti: Germania, Olanda, Danimarca – mica paesini improvvisati – non le hanno mai volute. Ma vuoi vedere che se tutti quelli che vanno forte in bici ci sono arrivati prima di noi?

Chi difende la targa promette ordine, rispetto delle regole e sicurezza. Peccato che le auto siano targate da oltre cent’anni e le infrazioni continuino a piovere come grandine.
La targa non educa, punisce dopo, quando il botto è già successo. E spesso nemmeno quello.

Nel frattempo però si fa finta di non vedere l’elefante nella stanza: il vero pericolo sulle strade non sono le bici, ma i veicoli a motore, per peso, velocità e distrazione.
Ma è molto più comodo prendersela con chi pedala che mettere mano a limiti, controlli seri e infrastrutture decenti.

E poi c’è la parte più gustosa: la burocrazia all’italiana.
Registro nazionale delle bici, passaggi di proprietà, pratiche, costi, magari bollino, revisione e santo patrono del telaio. Tutto questo per mezzi che spesso costano meno di uno smartphone. Geniale davvero.

Il bello è che le alternative esistono già: marcature semplici, registri volontari, numeri di telaio, prevenzione dei furti. Ma no, meglio l’ennesima norma inutile, così possiamo dire di “aver fatto qualcosa”.

La verità è semplice e pure scomoda: la sicurezza si fa con educazione e infrastrutture, non con le targhette di plastica.
Piste ciclabili protette, incroci pensati bene, parcheggi sicuri, cultura della strada. È così che i Paesi civili riducono incidenti e conflitti, non scaricando colpe su chi pedala.

Un po’ di chiarezza

Sintetizziamo, ché qui il fumo è tanto ma l’arrosto scarseggia.
Le targhe alle bici normali NON esistono. Punto. Il Codice della Strada non le prevede per biciclette muscolari né per le e-bike standard (assistenza fino a 25 km/h, senza acceleratore). Tutto il resto è chiacchiera buona per i talk show.

Quando invece la targa serve davvero?
Quando la bici non è più una bici.
Se l’e-bike supera i 25 km/h o ha acceleratore, diventa a tutti gli effetti un ciclomotore:

  • Targa gialla
  • Assicurazione
  • Casco omologato
  • Patentino (AM o superiore)
  • Immatricolazione presso Polizia Locale o enti preposti

Qui sì, la targa ha senso. Perché parliamo di un mezzo a motore, non di pedali e sudore.

E le famose “targature” comunali?
Altro equivoco colossale. In alcuni Comuni (tipo Rovereto o Pandino) esiste la punzonatura volontaria: un codice inciso sul telaio per scoraggiare i furti.
Non è una targa stradale, non serve per fare multe, non obbliga nessuno. È solo prevenzione, fatta con il cervello.

In conclusione:

  • Bici normali → niente targa, solo (eventuale) registrazione volontaria antifurto
  • E-bike potenziate → sono ciclomotori, quindi sì a targa e obblighi
  • Sicurezza stradale → si fa con infrastrutture, educazione e controlli seri, non con una placchetta di metallo

Ora la domanda, quella vera:
vogliamo meno incidenti o solo l’ennesima norma per dare la colpa a chi pedala?

Dite la vostra: targa alle bici sì o no? Soluzione o distrazione di massa?
Parola ai lettori (e pedalate tranquille).

Articoli correlati:

Il muro che non vede nessuno, tra erbacce, memoria corta e una strada dove si corre troppo E se copiassimo Firenze? Via i monopattini anche da Arezzo! Forno abbandonato sul sentiero: dove ‘un si cucina più nemmeno le stronzate Castiglion Fiorentino, morte a go-go: il sindaco posta, i giornali sbavano e ora ci vuole chiarezza
(prima del camposanto pieno) Arezzo, la musica disturba: artista di strada cacciata dal centro a colpi di segnalazioni Rame amaro al camposanto; ripulito il cimitero di Tegoleto: via grondaie e arredi. I morti tacciono, i vivi imprecano Questionario sulle case popolari: risponde l’inquilino, compila pure il termosifone
(se va) Arezzo, la guerra de’ passi: automobilisti contro pedoni
(e perde sempre qualcuno)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Liceali al Polo Nord, a San Giovanni Valdarno si studia col piumino: “in classe come sugli sci, ma senza skilift”
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024