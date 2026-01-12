Castiglion Fiorentino – Qui ‘un se fa in tempo a dì “amen” che già parte un altro funerale. Almeno così parrebbe leggendo certi titoloni da paura nera che girano sui giornali: “14 morti in 9 giorni”, “è giallo”, “non è normale”, manco fossimo diventati un episodio di CSI Valdichiana.

Tutto nasce da un post social del Sindaco, che ha pensato bene di buttà lì la questione, e da lì è stato un fiorire di titoli da apocalisse: campane che suonano a ciclo continuo, bare in doppia fila e cittadini che si toccano dove capita.

A dire “oh, fermi tutti” ci pensa Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che prende carta e penna e interroga ufficialmente il Sindaco Mario Agnelli:

«Qui un si discute il dolore delle famiglie – dice Brandi – ma se si continua così si fa più danni che un gatto in chiesa. Serve chiarezza, non allarmismi».

In soldoni, Brandi chiede:

– Ma i referti di morte qualcuno l’ha letti o si va a sentimento?

– C’è davvero da preoccuparsi o è solo una sfiga statistica?

– Esiste mezzo foglio ufficiale che dica “state boni”?

– La USL lo sa o lo viene a sapere dai giornali?

– Non sarebbe il caso di un comunicato serio invece di post che fan tremà le ginocchia?

Insomma: meno Facebook, più carte bollate.

Perché se è vero che a Castiglioni si campa bene, è anche vero che a furia di titoli da fine del mondo ci manca solo che i turisti arrivino col giubbotto antiproiettile… e il testamento in tasca.

Brandi chiude facendo le condoglianze alle famiglie colpite e chiedendo risposte rapide, ché la gente vuole sapere se deve preoccuparsi… o se può continuare a vivere tranquilla senza contare i morti come al Totocalcio.