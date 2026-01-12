2.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Gennaio 12, 2026
type here...
HomeIn primo pianoCastiglion Fiorentino, morte a go-go: il sindaco posta, i giornali sbavano e...

Castiglion Fiorentino, morte a go-go: il sindaco posta, i giornali sbavano e ora ci vuole chiarezza
(prima del camposanto pieno)

Tra post social, titoloni da fine del mondo e campane che paiono a oltranza, Brandi chiede al Sindaco di smetterla col teatro e di dire come stanno davvero le cose

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Castiglion Fiorentino – Qui ‘un se fa in tempo a dì “amen” che già parte un altro funerale. Almeno così parrebbe leggendo certi titoloni da paura nera che girano sui giornali: “14 morti in 9 giorni”, “è giallo”, “non è normale”, manco fossimo diventati un episodio di CSI Valdichiana.

Tutto nasce da un post social del Sindaco, che ha pensato bene di buttà lì la questione, e da lì è stato un fiorire di titoli da apocalisse: campane che suonano a ciclo continuo, bare in doppia fila e cittadini che si toccano dove capita.

A dire “oh, fermi tutti” ci pensa Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che prende carta e penna e interroga ufficialmente il Sindaco Mario Agnelli:
«Qui un si discute il dolore delle famiglie – dice Brandi – ma se si continua così si fa più danni che un gatto in chiesa. Serve chiarezza, non allarmismi».

In soldoni, Brandi chiede:
– Ma i referti di morte qualcuno l’ha letti o si va a sentimento?
– C’è davvero da preoccuparsi o è solo una sfiga statistica?
– Esiste mezzo foglio ufficiale che dica “state boni”?
– La USL lo sa o lo viene a sapere dai giornali?
– Non sarebbe il caso di un comunicato serio invece di post che fan tremà le ginocchia?

Insomma: meno Facebook, più carte bollate.
Perché se è vero che a Castiglioni si campa bene, è anche vero che a furia di titoli da fine del mondo ci manca solo che i turisti arrivino col giubbotto antiproiettile… e il testamento in tasca.

Brandi chiude facendo le condoglianze alle famiglie colpite e chiedendo risposte rapide, ché la gente vuole sapere se deve preoccuparsi… o se può continuare a vivere tranquilla senza contare i morti come al Totocalcio.

Articoli correlati:

Forno abbandonato sul sentiero: dove ‘un si cucina più nemmeno le stronzate Arezzo, la musica disturba: artista di strada cacciata dal centro a colpi di segnalazioni Rame amaro al camposanto; ripulito il cimitero di Tegoleto: via grondaie e arredi. I morti tacciono, i vivi imprecano Maurizio “Monzon”, il Babbo Natale di Ferragosto che conquista Gatteo Mare Bestie al volante buttano gattini per strada a Ferragosto: uno muore, l’altro resta zoppo… Open space nel bosco: il nuovo ufficio vista Lignano Arezzo sott’acqua, ma a Teletruria splende il sole: nubifragio censurato per non bagnare gli amministratori? Quando l’urbanistica incontra la biologia marina: ed ecco il nuovo habitat cittadino

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Bibbiena, si alzano le tasse e si stringe la cinghia: il Comune fa cassa e rimanda i problemi
Articolo successivo
Controlli straordinari del territorio: un arresto per spaccio e quattro denunce nel fine settimana
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024