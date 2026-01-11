Oroscopo urticante 12 –18 gennaio 2026

Benvenuti nell’oroscopo che non vi consola, non vi coccola e soprattutto non vi mente. Qui non c’è Mercurio che “porta opportunità” né Venere che “addolcisce i rapporti”: c’è solo la cruda verità, servita fredda e senza contorno. Se cercate carezze astrali, tornate domani. Se invece vi piace grattarvi dove prude, siete nel posto giusto.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Impulsivo, rumoroso, convinto di avere sempre ragione. Spoiler: no. La settimana vi mette davanti qualcuno che vi tiene testa e vi manda in cortocircuito. In amore fate i pasionali, ma sembrate più nervosi che ardenti. Respirate: non è sempre una gara.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Testardi come un trattato di burocrazia italiana. Difendete abitudini inutili come fossero sacre scritture. Sul lavoro lentezza scambiata per solidità. In amore confondete stabilità con immobilismo. Muovetevi: non è tradimento, è evoluzione.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parlate tanto, dite poco, cambiate idea spesso. Settimana perfetta per promettere cose che dimenticherete entro venerdì. Affascinanti sì, affidabili no. In amore doppio gioco emotivo, ma senza il talento per farlo bene. Attenzione alle figuracce.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Iperemotivi come sempre, ma con una vena passivo-aggressiva da manuale. Vi sentite incompresi? Forse perché non dite mai chiaramente cosa volete. Sul lavoro vi chiudete a riccio, poi vi lamentate di essere esclusi. Coerenza cercasi.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Protagonisti anche quando non serve. Specialità della settimana: drammatizzare il nulla. In amore pretendete attenzioni costanti, ma ne date col contagocce. Il mondo non è il vostro palcoscenico personale. O forse sì, ma lo spettacolo è stanco.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Pignoli, critici, insopportabilmente lucidi. Avete ragione su tutto, peccato che lo facciate pesare. Sul lavoro efficienti, nei rapporti umani tossici come una nota a piè di pagina infinita. Rilassatevi: nessuno vi darà una medaglia.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Indecisi cronici. Passate la settimana a mediare, smussare, evitare conflitti che comunque vi trovano. In amore diplomatici fino all’ambiguità. Risultato: nessuno capisce da che parte state, forse nemmeno voi.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Intensi, sospettosi, vagamente vendicativi. Settimana ideale per scavare nel passato… e farvi male da soli. In amore tutto o niente, ma spesso scegliete il niente per poi lamentarvi. Il controllo non è profondità emotiva, è paura.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Predicatori di libertà, allergici alle responsabilità. Vi annoiate facilmente, soprattutto quando dovete mantenere una promessa. In amore fuggite appena le cose diventano serie, poi fate i filosofi. Spoiler: non è coerenza, è evitamento.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Seri, rigidi, convinti che soffrire nobiliti. Settimana produttiva, ma emotivamente desolante. In amore vi comportate come se i sentimenti fossero una scadenza fiscale. Ogni tanto sorridete: non costa nulla, quasi.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Originali per contratto, contrari per vocazione. Fate i rivoluzionari anche sul colore delle tende. In amore distaccati, ma vi offendete se non vi capiscono. La vostra unicità è affascinante, ma non giustifica tutto.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sognatori, confusi, perennemente altrove. Settimana in cui promettete presenza ma offrite assenza. In amore emotivi fino all’autocommiserazione. Belle anime, certo, ma ogni tanto servirebbe anche un piano pratico.



Le stelle non vi assolvono, non vi condannano: vi osservano mentre fate sempre le stesse cose sperando in risultati diversi. Se vi sentite punti, bene. È l’effetto Ortica. Se non vi sentite punti… probabilmente non avete letto davvero..