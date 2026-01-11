Percentuali al tiro tradiscono il Centro Tecnico BM: ad Arezzo sfugge il colpo a Casale

Il Centro Tecnico BM Arezzo esce sconfitto dallo scontro diretto sul parquet della Junior Casale, che si impone 66-61 al termine di una gara combattuta ma segnata dalle basse percentuali offensive degli amaranto.

La squadra di coach Fioravanti parte con il giusto piglio, trovando subito cinque punti, ma incappa presto in un blackout offensivo di sei minuti che consente ai padroni di casa di prendere un leggero margine. Casale non scappa e Arezzo riesce a rimanere in partita, chiudendo il primo quarto sotto di appena due lunghezze (17-15).

Nel secondo periodo i piemontesi piazzano un parziale di 10-0 che sembra indirizzare il match, ma il Centro Tecnico BM reagisce con carattere, ricucendo lo strappo e tornando a contatto. All’intervallo lungo il punteggio è di 35-33 per Casale, grazie a un canestro nel pitturato di Ravioli.

La svolta arriva nel terzo quarto, quando Alberione sale in cattedra e guida i suoi a un nuovo break di 8-0 che spinge la Junior Casale in doppia cifra di vantaggio. Alla terza sirena il tabellone recita 55-43, con Arezzo chiamata a una prova di orgoglio.

La reazione amaranto non tarda ad arrivare: maggiore intensità difensiva e più fiducia in attacco permettono al Centro Tecnico BM di rientrare progressivamente in partita. A cinque minuti dalla fine il divario si assottiglia e, dopo una tripla di Corradossi, Arezzo entra nell’ultimo minuto a un solo possesso di distanza (61-60). Il tiro del possibile sorpasso però non va a segno e, dall’altra parte, Alberione è glaciale dalla lunetta. Nell’azione conclusiva Corradossi subisce fallo sul tiro da tre, ma ai liberi non trova il canestro del pareggio, consentendo a Casale di chiudere definitivamente i conti.

Una sconfitta amara per il Centro Tecnico BM Arezzo, consapevole di non aver espresso l’intensità delle ultime uscite, come dimostrano le percentuali al tiro poco incisive. Nota positiva l’esordio stagionale di Ghini, tornato sul parquet per i suoi primi minuti in Serie B.

Archiviato il girone di andata, Arezzo tornerà subito in trasferta: domenica alle ore 18 gli amaranto saranno impegnati sul campo di Lucca per l’inizio della seconda fase di campionato.