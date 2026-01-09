4.6 C
Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 9, 2026
AREZZO GIOSTRA DEL SARACINO

Il Consiglio della Giostra traccia il bilancio dell’anno e guarda ai nuovi progetti

Bilancio delle attività 2025 e nuove prospettive di lavoro per valorizzare e rafforzare la Giostra del Saracino

Redazione
By Redazione

-

Con l’avvio del nuovo Anno Giostresco, che sarà inaugurato ufficialmente domani con la Cerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X, il Consiglio della Giostra – organo consultivo e di supporto per gli aspetti scenografici della Giostra del Saracino e delle iniziative collegate – fa il punto sulle attività svolte nel corso del 2025 e anticipa le linee di lavoro future.

A ripercorrere le tappe principali dell’anno appena concluso è il presidente Paolo Nocentini, che evidenzia l’impegno condiviso con i membri del Consiglio, l’amministrazione comunale, l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino e i rettori dei quartieri.
«Nel corso di quest’anno – spiega Nocentini – abbiamo sviluppato nuove proposte e percorsi con l’obiettivo di migliorare costantemente la nostra manifestazione, lavorando in sinergia con tutte le realtà coinvolte».

Tra i risultati più significativi figura la redazione della scheda tecnica della Lancia d’Oro, un documento pensato per illustrarne la storia, il valore simbolico e le caratteristiche essenziali, destinato a diventare un riferimento per la sua progettazione e realizzazione.

È inoltre in fase di completamento un altro progetto di rilievo: il regolamento sul comportamento dei figuranti. «Il documento – prosegue il presidente – nasce dal confronto con diverse figure, tra cui la squadra del coordinatore di regia, e mira a definire in modo chiaro le linee guida da seguire, contribuendo a tutelare il decoro e la credibilità della manifestazione».

Nel corso dell’anno, il Consiglio della Giostra ha anche avanzato proposte sulle dediche delle Lance d’Oro e sulle prove generali, oltre a esprimere pareri su numerosi temi, dalle modifiche ai palinsesti alle scelte scenografiche, fino agli aspetti legati alla conservazione degli abiti storici.

«Ogni componente del Consiglio – conclude Nocentini – svolge questo incarico con passione, competenza e dedizione. Anche nel 2026 continueremo a lavorare con lo stesso spirito, puntando a nuovi traguardi e a una Giostra sempre più curata e prestigiosa».

