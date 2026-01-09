“Scrittori in Circolo”: la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia

Nasce “Scrittori in Circolo”, il nuovo festival di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina insieme alle biblioteche di undici Comuni della provincia, in collaborazione con i circoli di lettura e la libreria Feltrinelli Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana. Una rassegna diffusa che celebra la passione per i libri e valorizza il ruolo delle biblioteche come presìdi culturali e luoghi di comunità.

Dal 16 gennaio al 28 marzo 2026, biblioteche e altri spazi culturali – tra teatri, auditorium e sale istituzionali – ospiteranno un ricco calendario di presentazioni dedicate a opere pubblicate tra il 2024 e l’inizio del nuovo anno. Protagonisti saranno alcune tra le voci più autorevoli del panorama editoriale italiano, in un programma pensato per incontrare gusti e interessi di un pubblico ampio e diversificato.

L’inaugurazione è in programma venerdì 16 gennaio alla Biblioteca Città di Arezzo con Gian Marco Griffi, autore di Ferrovie del Messico, premiato come Libro dell’anno da Fahrenheit. La chiusura, il 28 marzo, sarà affidata alla giornalista Annalisa Cuzzocrea de la Repubblica. Nel mezzo, numerosi incontri tra narrativa e saggistica, con ospiti di primo piano (programma completo in allegato).

A promuovere l’iniziativa sono le biblioteche dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito. Le presentazioni saranno condotte da giornalisti del territorio o dai membri dei circoli di lettura, con spazio dedicato alle domande del pubblico e al firmacopie finale.

Il programma dettagliato è consultabile su arezzo.biblioteche.it. Per informazioni è possibile rivolgersi alle biblioteche aderenti o alla libreria Feltrinelli, anche tramite WhatsApp al 347 9251722 o via mail a arezzo@feltrinellifranchising.it.

«Le biblioteche sono luoghi vivi di cultura e relazione – sottolinea Alessandro Artini, presidente dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo –. Con “Scrittori in Circolo” vogliamo riportare l’attenzione sulle biblioteche pubbliche come spazi di incontro e crescita condivisa. L’auspicio è che il festival diventi un impulso duraturo a frequentarle tutto l’anno».

Soddisfazione anche da parte degli amministratori dei Comuni coinvolti. Per Giacomo Brandi, assessore alla cultura di Montevarchi, la rassegna «nasce dal protagonismo dei numerosi circoli di lettura presenti sul territorio e dà voce a una comunità di lettori attiva e appassionata».

L’assessora alla cultura di Bibbiena Francesca Nassini parla di «un prezioso percorso di educazione permanente che valorizza la partecipazione culturale».

Per il sindaco di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi e l’assessora Claudia Del Tongo, la rassegna rappresenta «un’importante occasione di confronto sui temi della contemporaneità».

La sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi evidenzia infine il valore distintivo del progetto: «Il coinvolgimento diretto dei circoli di lettura, veri protagonisti della rassegna».

Chiude l’assessora alla cultura di Anghiari Alberica Barbolani da Montauto, che sottolinea «la forza della collaborazione tra biblioteche, capace di inserire anche i centri più piccoli in un circuito culturale di ampio respiro».