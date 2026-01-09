6.1 C
Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 9, 2026
type here...
HomeIn primo pianoGiustizia all'Amatriciana: chi spara va dentro, chi accoppa fa l'aperitivo

Giustizia all’Amatriciana: chi spara va dentro, chi accoppa fa l’aperitivo

Cronaca nera, sentenze surreali e uno Stato che sembra punire chi fa il proprio dovere e accarezzare chi se ne infischia delle regole

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

A leggere la riflessione (col coltello tra i denti) di Claudio Santori, già dirigente del Liceo Scientifico Francesco Redi, viene voglia di chiedere il supplemento di pepe… negli occhi.

Dunque:
– un croato accoppa un capotreno perché, pensa te, pretendeva il biglietto.
– un peruviano accoppa una donna “perché oggi mi va così”.
– un egiziano accoppa un poliziotto perché i poliziotti, a naso, non gli garbano.

I giudici li guardano severi e fanno: “Oh bimbi, brutti cattivi, ste cose non si fanno eh!” Fine della predica, tutti a casa e chi s’è visto s’è visto. (Nota a margine, velenosa come il l’Ortica comanda: chissà cosa avrebbero fatto in Egitto a un italiano che avesse accoppato un poliziotto. Probabilmente gli avrebbero offerto il tè.)

Poi succede il miracolo all’italiana:
un carabiniere in servizio vede il collega accoltellato, spara al delinquente e… BAM! Tre anni di galera.
Santori, già bello caldo, rilancia: “Magari due anni per complicità al collega che s’è fatto accoltellare e gli ha dato l’assist!”
E giù autodenuncia ironica: “Sono veramente inka@@to: oh, il fascistaccio che sono!”

Nel frattempo, sotto al pezzo, i commenti fanno più rumore di una sagra col karaoke:
c’è chi dice che i giudici applicano le leggi che ci sono (e purtroppo ci sono davvero),
chi ricorda che senza poliziotti, personale giudiziario, carceri umane e tribunali informatizzati lo Stato va a pedali bucati,
chi confonde le “prigioni umane” con le “prigioni a cinque stelle”,
e chi prova a spiegare l’ovvio: scambiare l’assenza di regole per libertà è come scambiare il rosso al semaforo per un invito alla Formula Uno.

Poi arriva il gran finale:
c’è chi accusa il governo “fascista” che su ‘ste cose non cambia un gnente,
e chi butta lì la bomba: “Certi magistrati in Italia applicano le leggi al contrario, pare per divertimento.”

Morale della favola?
In Italia, se fai il tuo dovere armato di senso dello Stato rischi la cella.
Se invece fai il bandito creativo, magari ti tocca solo una bacchettata sulle nocche.
E tutti a chiedersi come mai la gente sia un filino… nervosa.

 E ora tocca a voi, lettori:
la giustizia funziona così perché le leggi sono sbagliate, perché mancano mezzi e controlli, o perché abbiamo scambiato il caos per libertà?
Scrivetelo nei commenti, senza coltelli (al massimo con l’ironia).

Articoli correlati:

Tampona, fa il furbacchione e scappa: il pirata da semaforo beccato e servito (senza contorno) Bestie al volante buttano gattini per strada a Ferragosto: uno muore, l’altro resta zoppo… CPR: chi sbaglia, s’accomodi!
(e noi si paga il conto) Brando muore, ma diventa leggenda con una statua e un vaffanculo al vigliacco Giani sul trattore: “più sicurezza!” E il mezzo pregava: “non farmi cappottare!” Quadricicli leggeri: 34 nuovi stalli per evitare che le minicar parcheggino anche sui tetti Castiglion Fiorentino nel panico: ladri, telecamere mimetiche e sindaco “a due velocità”
(tutte in retromarcia)
 Alta Velocità? Sì, ma per i cinghiali: la stazione AV di Creti, fermata obbligatoria per il Nulla

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Truffa del finto incidente: anziana consegna gioielli e contanti per “salvare” il figlio
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024