Giustizia all’Amatriciana: chi spara va dentro, chi accoppa fa l’aperitivo

A leggere la riflessione (col coltello tra i denti) di Claudio Santori, già dirigente del Liceo Scientifico Francesco Redi, viene voglia di chiedere il supplemento di pepe… negli occhi.

Dunque:

– un croato accoppa un capotreno perché, pensa te, pretendeva il biglietto.

– un peruviano accoppa una donna “perché oggi mi va così”.

– un egiziano accoppa un poliziotto perché i poliziotti, a naso, non gli garbano.

I giudici li guardano severi e fanno: “Oh bimbi, brutti cattivi, ste cose non si fanno eh!” Fine della predica, tutti a casa e chi s’è visto s’è visto. (Nota a margine, velenosa come il l’Ortica comanda: chissà cosa avrebbero fatto in Egitto a un italiano che avesse accoppato un poliziotto. Probabilmente gli avrebbero offerto il tè.)

Poi succede il miracolo all’italiana:

un carabiniere in servizio vede il collega accoltellato, spara al delinquente e… BAM! Tre anni di galera.

Santori, già bello caldo, rilancia: “Magari due anni per complicità al collega che s’è fatto accoltellare e gli ha dato l’assist!”

E giù autodenuncia ironica: “Sono veramente inka@@to: oh, il fascistaccio che sono!”

Nel frattempo, sotto al pezzo, i commenti fanno più rumore di una sagra col karaoke:

c’è chi dice che i giudici applicano le leggi che ci sono (e purtroppo ci sono davvero),

chi ricorda che senza poliziotti, personale giudiziario, carceri umane e tribunali informatizzati lo Stato va a pedali bucati,

chi confonde le “prigioni umane” con le “prigioni a cinque stelle”,

e chi prova a spiegare l’ovvio: scambiare l’assenza di regole per libertà è come scambiare il rosso al semaforo per un invito alla Formula Uno.

Poi arriva il gran finale:

c’è chi accusa il governo “fascista” che su ‘ste cose non cambia un gnente,

e chi butta lì la bomba: “Certi magistrati in Italia applicano le leggi al contrario, pare per divertimento.”

Morale della favola?

In Italia, se fai il tuo dovere armato di senso dello Stato rischi la cella.

Se invece fai il bandito creativo, magari ti tocca solo una bacchettata sulle nocche.

E tutti a chiedersi come mai la gente sia un filino… nervosa.

E ora tocca a voi, lettori:

la giustizia funziona così perché le leggi sono sbagliate, perché mancano mezzi e controlli, o perché abbiamo scambiato il caos per libertà?

Scrivetelo nei commenti, senza coltelli (al massimo con l’ironia).