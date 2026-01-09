Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita

Poco dopo le ore 20 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in via Don Luigi Sturzo.

Il sinistro ha visto coinvolti un SUV e una microcar, entrati in collisione per cause che sono ancora in fase di accertamento. A seguito del violento impatto, l’autista della microcar è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a immobilizzare il ferito e a estrarlo dall’abitacolo, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.