Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita

Violento scontro in serata in una strada cittadina di Arezzo, soccorsi in azione per liberare un automobilista rimasto incastrato

Poco dopo le ore 20 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in via Don Luigi Sturzo.
Il sinistro ha visto coinvolti un SUV e una microcar, entrati in collisione per cause che sono ancora in fase di accertamento. A seguito del violento impatto, l’autista della microcar è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a immobilizzare il ferito e a estrarlo dall’abitacolo, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

