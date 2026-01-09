Truffa del finto incidente: anziana consegna gioielli e contanti per “salvare” il figlio

SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo) – Ancora una truffa ai danni degli anziani, questa volta con un bottino di oltre 50 mila euro tra contanti e gioielli. Una coppia di coniugi è caduta nel raggiro del cosiddetto “finto incidente”, una tecnica ormai collaudata che fa leva sulla paura e sull’amore per i figli.

La vittima principale è una donna di 70 anni, contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come carabiniere. Con tono urgente e autoritario, l’interlocutore le ha raccontato che il figlio, 28 anni, residente e lavoratore in Germania, avrebbe investito una donna e un bambino e rischierebbe fino a 25 anni di carcere. Per evitare l’arresto immediato, sarebbe stato necessario versare una cauzione.

Poco dopo la chiamata, alla porta dell’abitazione si è presentato un complice, qualificandosi come carabiniere in borghese. Non ha chiesto denaro contante, ma tutto ciò che aveva valore: orologi, collane, bracciali, orecchini. La donna ha consegnato anche le fedi nuziali, convinta di aiutare il figlio in grave difficoltà.

I truffatori hanno dimostrato di conoscere dettagli intimi della vita familiare, comprese le condizioni di salute del marito della vittima, riuscendo con un pretesto ad allontanarlo da casa nel momento decisivo. Un’azione studiata nei minimi particolari per colpire una persona rimasta sola e sotto shock.

La verità è emersa solo più tardi, quando il figlio ha telefonato dalla Germania: nessun incidente, nessun arresto, nessuna richiesta di denaro. A quel punto la coppia ha compreso di essere stata truffata.

Sul caso indagano i carabinieri, che rinnovano l’appello alla massima prudenza: nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede denaro, gioielli o cauzioni a domicilio. Episodi come questo, purtroppo sempre più frequenti, colpiscono soprattutto gli anziani e lasciano ferite profonde, non solo economiche ma anche emotive.