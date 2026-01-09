Truffa del finto incidente: anziana consegna gioielli e contanti per “salvare” il figlio

SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo) – Ancora una truffa ai danni degli anziani, questa volta con un bottino di oltre 50 mila euro tra contanti e gioielli. Una coppia di coniugi è caduta nel raggiro del cosiddetto “finto incidente”, una tecnica ormai collaudata che fa leva sulla paura e sull’amore per i figli.
La vittima principale è una donna di 70 anni, contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come carabiniere. Con tono urgente e autoritario, l’interlocutore le ha raccontato che il figlio, 28 anni, residente e lavoratore in Germania, avrebbe investito una donna e un bambino e rischierebbe fino a 25 anni di carcere. Per evitare l’arresto immediato, sarebbe stato necessario versare una cauzione.
Poco dopo la chiamata, alla porta dell’abitazione si è presentato un complice, qualificandosi come carabiniere in borghese. Non ha chiesto denaro contante, ma tutto ciò che aveva valore: orologi, collane, bracciali, orecchini. La donna ha consegnato anche le fedi nuziali, convinta di aiutare il figlio in grave difficoltà.
I truffatori hanno dimostrato di conoscere dettagli intimi della vita familiare, comprese le condizioni di salute del marito della vittima, riuscendo con un pretesto ad allontanarlo da casa nel momento decisivo. Un’azione studiata nei minimi particolari per colpire una persona rimasta sola e sotto shock.
La verità è emersa solo più tardi, quando il figlio ha telefonato dalla Germania: nessun incidente, nessun arresto, nessuna richiesta di denaro. A quel punto la coppia ha compreso di essere stata truffata.
Sul caso indagano i carabinieri, che rinnovano l’appello alla massima prudenza: nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede denaro, gioielli o cauzioni a domicilio. Episodi come questo, purtroppo sempre più frequenti, colpiscono soprattutto gli anziani e lasciano ferite profonde, non solo economiche ma anche emotive.
Tutta la mia solidarietà a questa coppia di anziani.
Circa un anno fa sono stata oggetto della medesima truffa, trovandomi in una condizione simile: madre single, con figlia unica medico lavoratrice all’estero. Truffatori spacciatisi come Carabinieri mi allertano per un presunto incidente causato dalla disattenzione alla guida di mia figlia, e mi chiedono il pagamento di una cauzione.
La mia “fortuna” (se così si può dire) è stata rappresentata dal fatto che in casa non tenevo soldi, e neanche gioielleria perchè non la uso, quindi i truffatori hanno avuto un ben magro bottino, limitandosi a un paio di orologi neanche di lusso e alcuni soprammobili e quadri. Ma avrei dato qualsiasi cosa pur di aiutare Chloe, se avessi avuto soldi e gioielli sicuramente li avrei dati.
Col senno di poi, direi che la cosa peggiore non è la truffa in sè per sè, ma quello che rimane dopo la truffa (e dopo il sollievo di sapere mia figlia incolume ed incensurata): la sensazione di essere stata spiata, raggirata, “violata”, come subire uno stupro dell’anima. Mi sono sentita una “fessa”, incapace di discernere il vero dal falso, incapace di badare a me stessa da sola.
Ho avuto un grosso crollo psicologico nonostante che materialmente non fosse successo granchè. Mi ci sono voluti mesi di psicoterapia per riuscire a reagire e a risalire dall’abisso emotivo in cui ero precipitata. Anche riprendere a fare sport mi ha aiutata tanto a riacquisire fiducia in me e nelle mie capacità psico-fisiche e di discernimento.
Alla mamma che ha subìto quello che ho passato anche io vorrei solo dire che non deve sentirsi in colpa, perchè poteva succedere a chiunque: l’amore che si prova per un figlio va al di là di ogni logica consapevolezza, spinge a comportamenti anche estremi o astrusi, ma tutto in nome di un amore che è altrettanto estremo, e questo rende quella madre la migliore madre possibile.
La cosa più importante è che non sia successo niente, perciò non bisogna abbattersi, ma farsi aiutare a superare il momentaccio e riprendere a vivere la propria vita a pieno. Tutti i soldi e i gioielli del mondo non valgono l’amore per un figlio, e questo i truffatori non potranno mai capirlo: ecco perchè loro sono poveri qualsiasi oro abbiano in mano, e noi siamo persone comunque ricche.