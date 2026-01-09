4.6 C
Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 9, 2026
Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube di schiuma, vetrina sfondata e fuga con l’oro. Paura in città

Colpo rapido e spettacolare nel cuore del centro storico: banditi in azione tra la folla e fuga nel traffico

Redazione
Redazione

-

Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno con modalità da film, ha scosso il centro di Arezzo. Oggi, venerdì 9 gennaio, intorno alle 13.30, la Gioielleria Grotti, in via Spinello, è stata presa di mira da una banda di quattro malviventi entrati in azione in pieno giorno.

Secondo quanto ricostruito, una macchina nera si è fermata davanti al negozio, nei pressi dei Bastioni e all’imbocco di corso Italia. In pochi istanti i banditi hanno azionato estintori e schiumogeni, creando una fitta nube bianca che ha invaso la strada e ha permesso loro di agire indisturbati, seminando panico tra i passanti colti di sorpresa.

Con picconi e altri arnesi, i ladri hanno poi abbattuto la vetrina della gioielleria — chiusa da poco dal titolare — e hanno arraffato numerosi oggetti in oro. Tutto si è consumato in pochi attimi: il tempo necessario per impossessarsi dei preziosi e risalire in auto, che si è dileguata rapidamente nel traffico del centro.

A terra sono rimasti i segni del blitz: la schiuma sull’asfalto, una bombola utilizzata per creare la nube e alcuni attrezzi abbandonati durante la fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il titolare, Mauro Grotti, si trovava in palestra quando è stato avvisato dell’accaduto. Non si tratta del primo episodio ai danni del negozio, già finito in passato nel mirino dei ladri. Il colpo di oggi colpisce per la sfrontatezza e la determinazione dei banditi, entrati in azione nel cuore della città e in un orario di grande afflusso, incuranti della presenza di numerosi cittadini.

Un episodio che riaccende l’allarme sicurezza e lascia un senso di paura e incredulità tra residenti e commercianti del centro storico.

Articolo precedente
Arezzo, parto in ambulanza: bimba nasce prima del semaforo, soccoritori più veloci del destino
Redazione
