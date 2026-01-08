1.4 C
Polizia Municipale di Sansepolcro: il bilancio delle attività 2025

Polizia Municipale di Sansepolcro: il bilancio delle attività 2025

Un anno di prevenzione, controllo e vicinanza ai cittadini

Controllo del territorio, sicurezza stradale e servizi alla comunità

Il Comando di Polizia Municipale ha diffuso il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, restituendo un quadro articolato e significativo dell’impegno quotidiano degli agenti a tutela della sicurezza stradale, del controllo del territorio e dei servizi di prossimità a favore della cittadinanza.

Nel corso dell’anno sono stati rilevati 42 incidenti stradali, con 24 persone rimaste ferite. L’intensa attività di prevenzione e controllo ha portato all’emissione di 3.207 preavvisi e verbali per violazioni al Codice della Strada, un dato in sensibile diminuzione rispetto al 2024, quando se ne contavano 4.253. In particolare, i preavvisi per divieto di sosta sono scesi da 1.460 a 1.373, mentre i verbali complessivi sono passati da 401 a 207.

Prosegue anche il trend positivo legato alla riduzione delle infrazioni in ZTL: nel 2025 sono state 1.627, contro le 2.392 dell’anno precedente, a conferma di una crescente attenzione e consapevolezza da parte degli utenti della strada.

Sul fronte delle sanzioni più rilevanti, nel 2025 si registrano 474 punti patente decurtati, 4 patenti ritirate e 2 revocate, 19 sequestri e 2 fermi di veicoli, oltre a 183 rimozioni. Le violazioni più frequentemente accertate riguardano l’omessa revisione del veicolo (63 casi), l’eccesso di velocità rilevato con telelaser (30 casi), la circolazione senza assicurazione (19 casi), la velocità non commisurata alle condizioni della strada (19 casi) e l’omessa precedenza (15 casi). Più contenuti, ma comunque significativi, i casi di mancato uso delle cinture di sicurezza.

Accanto all’attività di polizia stradale, il Comando ha svolto un rilevante lavoro in ambito amministrativo e ambientale: 10 sopralluoghi edili, 45 sopralluoghi ambientali, 765 accertamenti di residenza, 221 permessi invalidi rilasciati, 141 segnalazioni agli uffici comunali, 104 servizi ai mercati settimanali, 314 ordinanze gestite e 78 accertamenti per conto di altri uffici comunali.

Non meno importante l’attività di polizia giudiziaria e di prossimità, con 33 denunce per smarrimento e 15 denunce a piede libero per reati quali guida in stato di ebbrezza, diffamazione, furto e violazione di domicilio.

Sul piano della presenza sul territorio e della prevenzione, nel 2025 sono state effettuate 5.100 pattuglie appiedate e 710 pattuglie automontate, oltre a 19 servizi notturni con pattuglie operative dalle 19.00 all’1.00. Prosegue inoltre l’impegno nelle attività di educazione e sicurezza stradale, con due presìdi quotidiani presso le scuole, in collaborazione con le associazioni, e con il Progetto Piedibus, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile e alla sicurezza dei più piccoli.

I dati complessivi confermano un’attività intensa e capillare, orientata non solo alla repressione delle infrazioni, ma soprattutto alla prevenzione, alla sicurezza e al servizio alla comunità, con risultati che evidenziano una progressiva diminuzione delle violazioni più frequenti rispetto all’anno precedente.

