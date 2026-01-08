Multa alla Casa Pia: l’ossigeno pesa, la sanzione pure. Rossi paga, ma al Comune dice: “o via, un raccontiamoci storie”

La multa? Pagata. Il servizio? Fatto. La polemica? Scoppiata lo stesso. Alla Casa di Riposo V. Fossombroni, per tutti la Casa Pia, s’è passati dal trasporto d’ossigeno ai chiarimenti pubblici, perché quando gira una nota storta, poi tocca raddrizzarla.

A mettere i puntini sulle “i” è il direttore Stefano Rossi, che spiega come la contravvenzione all’auto in servizio sia tecnicamente corretta e infatti sia già stata pagata senza fare storie. Ma – come dire – pagare un vuol mica dì stare zitti se qualcuno racconta mezze verità.

Il nervo scoperto sta in una comunicazione del Comune di Arezzo, dove si dice che l’auto multata sarebbe personale del direttore e che lui avrebbe un garage. Ecco, secondo Rossi qui s’è toppato parecchio: la macchina è intestata alla Casa Pia, donata da un benefattore, e serve per visite mediche, farmaci e trasporti degli anziani, mica per anda’ a fa’ la spesa.

E il garage? Macché. Il parcheggio interno, che garage un è, ora è pure inutilizzabile per lavori alla rete idrica di via delle Fosse. Lo sanno tutti: amministrazione, vigili e anche i piccioni. Risultato: il personale si arrangia come può, tra cooperativa, volontari e servizi sociosanitari.

La mattina incriminata, l’auto s’era fermata giusto il tempo di scaricare bombole d’ossigeno da cinquanta chili, roba leggera come un sacco di patate… ma col doppio della delicatezza. Ottanta anziani, quasi tutti non autosufficienti, un si curano con le chiacchiere.

Altro punto che fa storcere il naso: la storia del contrassegno “non esposto”. Rossi ricorda che oggi ‘i controlli si fanno via banca dati, mica attaccando cartoncini ai vetri come ai tempi della Lambretta.

Ora il direttore chiederà alla presidente Debora Testi e al CdA l’accesso agli atti, per capì da dove nasce questa informazione sbagliata che rischia di infangare un servizio che lavora coi più fragili, mica coi furbetti.

Morale dell’Ortica: la multa s’è pagata senza fiatare, ma il buon senso un si tassa. E quando in ballo ci sono anziani, ossigeno e assistenza, prima di scrivere note ufficiali, forse conviene contare fino a dieci… e poi anche fino a undici.