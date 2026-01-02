4.2 C
Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 2, 2026
type here...
HomeBlogsOmbre sulla Città del Natale – Verso la fine

Ombre sulla Città del Natale – Verso la fine

Quando la luce sembra spegnersi, le maree tornano a respirare sotto la città

Marco - Artista Digitale
By Marco - Artista Digitale

-

Capitolo 7 – La marea della luce

Dal fondo del tunnel qualcosa si mosse.
Una massa d’acqua… o un’ombra?
O entrambe.

Un’onda luminosa avanzò verso di loro, lenta, enorme.
Le pareti si accesero.
Il pavimento pulsò.
La volta tremò come se stesse per aprirsi.

Ricci si voltò verso Serena.

I suoi occhi non erano più i suoi.
Non completamente.

«Serena… vieni via…» sussurrò.
«Oppure entra. Ma decidi adesso.»

L’onda arrivò.
Calderoni sollevò la pietra.
Il tunnel si spalancò come una pupilla che si dilata.

Serena fece un passo indietro.
Poi uno avanti.

La luce esplose.

E la città trattenne il respiro.

Un anno dopo

Dicembre, di nuovo.
La Città del Natale era tornata ad Arezzo, più grande, più luminosa.
Nuove attrazioni, nuove bancarelle, musica in ogni piazza.
La gente diceva che fosse la stagione più splendida di sempre.
Nessuno ricordava più il crollo del Padiglione degli Specchi.
Solo un vuoto, recintato da impalcature e cartelli: “Lavori di restauro in corso.”

Serena Betti era tornata da poco.
Viveva ora in una mansarda in via Garibaldi, lontana dal centro, dove la luce delle luminarie arrivava solo come un riflesso sfocato.
Aveva giurato a se stessa di non cercare più.
Aveva accettato che la città fosse più antica dei suoi segreti e più abile nel custodirli.

Eppure, ogni sera, trovava una scusa per scendere in piazza.
Guardava la folla, i bambini che ridevano, le luci che si specchiavano sulle vetrine.
Tutto sembrava innocente, perfetto.
Ma dentro di sé, sentiva ancora quel respiro.

Una sera, camminando lungo Via Albergotti, si fermò davanti a una vetrina.
Il negozio di cornici aveva esposto un nuovo oggetto: una pietra nera montata in un supporto di vetro, con una targhetta dorata.

“Frammento del Padiglione degli Specchi: Rinvenuto durante i lavori di restauro, dicembre 2024.”

Serena si avvicinò.
La pietra era identica a quella che aveva visto un anno prima, ma qualcosa la fece rabbrividire: al centro dell’occhio inciso, ora la pupilla era diversa.
Non un punto fisso, ma un piccolo foro, perfettamente rotondo, come una lente.

Dal marciapiede opposto, qualcuno la stava osservando.
Un uomo, cappotto scuro, sciarpa alta sul volto.
Quando lei si voltò, lui fece un cenno appena visibile con la testa, poi sparì tra la folla.

Serena restò a guardare la pietra.
Dalla strada, le luci natalizie si riflettevano sul vetro della vetrina.
Per un istante, la superficie si illuminò tutta, e la pupilla della pietra si mosse, come se seguisse il suo sguardo.

Poi la luce cambiò, e tutto tornò immobile.

Più tardi, a casa, seduta davanti alla finestra, aprì il quaderno di appunti di Lucia Caselli.
Sull’ultima pagina, una frase sottolineata due volte:

“Le maree non finiscono. Cambiano forma.”

Fuori, le campane del Duomo segnarono la mezzanotte.
Dal colle della Fortezza, un fascio di luce si alzò per l’inaugurazione del nuovo progetto natalizio.
Il riflesso attraversò la città, scivolò sulle vie, toccò la vetrina del negozio di cornici e, per un solo istante, illuminò la pupilla della pietra nera.

Un bagliore sottile, appena percettibile, corse lungo i muri, risalì le targhe e sparì verso nord, come un’onda invisibile diretta al lago.

Serena lo vide e sorrise, senza paura.
Perché capì che il respiro era tornato.
E che quella non era una fine.

Era solo l’inizio della seconda marea.

Articoli correlati:

Marco Grosso: Ombre sulla Città del Natale Ombre sulla Città del Natale –  La città che brilla troppo Ombre sulla Città del Natale – La Pietra che Guarda Mete improbabili: Le luci di Natale Unus homo, Nullo homo Lamon tagna Giù da Mozia fiato!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Fondazione Guido d’Arezzo: direttore levato di torno, baracca sempre in piedi
(e al freddo)
Articolo successivo
Arezzo, controlli straordinari di fine anno: due arresti, cinque denunce e oltre 400 persone identificate
Marco - Artista Digitale
Marco - Artista Digitale
Marco Grosso, giornalista indipendente, critico musicale e scrittore, è anche artista digitale, con il suo studio e sviluppo di quadri digitali con intelligenza artificiale e successiva riprogrammazione avanzata. Con un suo stile personale di immagini sta collaborando con realtà artistiche ed editoriali italiane indipendenti che utilizzano le sue immagini come copertine di libri, dischi e poster.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024