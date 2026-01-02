Arezzo, controlli straordinari di fine anno: due arresti, cinque denunce e oltre 400 persone identificate

Proseguono senza sosta gli incisivi servizi di controllo del territorio messi in campo dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo nel periodo a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno.

Nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre gli agenti hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di una rapina impropria all’interno di un centro commerciale cittadino. Nella serata successiva è invece scattato l’arresto di un altro soggetto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso delle stesse attività sono state inoltre denunciate cinque persone per diversi reati.

Complessivamente sono state 433 le persone sottoposte a controllo e oltre 100 i veicoli verificati durante i servizi, che hanno interessato in modo capillare parchi, centro cittadino, zone della movida e aree segnalate dai cittadini.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle segnalazioni pervenute tramite l’applicazione “YOUPOL”, strumento che consente di comunicare in forma anonima episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza, anche mediante l’invio di foto, video e messaggi, permettendo un contatto diretto e immediato con la sala operativa competente.

L’attività di prevenzione e controllo continuerà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio aretino.