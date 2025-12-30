4 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 30, 2025
La Provincia di Arezzo designa i rappresentanti nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana

Assemblea dei Sindaci riunita il 30 dicembre per le nomine nel nuovo organo consultivo regionale

Si è riunita oggi, 30 dicembre 2025, l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Arezzo, convocata dal presidente Alessandro Polcri, per procedere alla designazione dei rappresentanti del territorio provinciale nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Toscana.

La designazione è avvenuta nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale n. 26 del 2025, che disciplina la composizione del CAL, prevedendo componenti di diritto – tra cui il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune capoluogo – e componenti elettivi. Per la Provincia di Arezzo sono stati individuati quattro membri effettivi e quattro supplenti, in rappresentanza dei diversi ambiti territoriali.

Nel dettaglio, per l’ambito Aretino–Valdichiana è stato designato come membro effettivo il sindaco di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi, con supplente il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci.
Per il Casentino, membro effettivo sarà la sindaca di Talla Eleonora Ducci, mentre il supplente è il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni.
Per la Valtiberina, l’Assemblea ha indicato come effettivo il sindaco di Sestino Franco Dori, con supplente il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri.
Infine, per il Valdarno, membro effettivo sarà il sindaco di Cavriglia Leonardo Degli Innocenti o Sanni, affiancato come supplente dal sindaco di Bucine Paolo Nannini.

A margine della seduta, il presidente della Provincia Alessandro Polcri ha espresso «piena soddisfazione per la designazione dei componenti che rappresenteranno il territorio aretino nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali». Polcri ha ricordato come il CAL sia «un organo consultivo fondamentale nel rapporto tra Comuni, Province e Regione, chiamato a svolgere un ruolo centrale nella formazione delle politiche territoriali».

«Con queste nomine – ha aggiunto – la Provincia di Arezzo conferma il proprio impegno a garantire una presenza attiva e qualificata nei processi decisionali regionali. I rappresentanti designati avranno il compito di portare le istanze del territorio aretino all’interno del CAL, contribuendo alla definizione di pareri e proposte sui principali atti di programmazione regionale, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale, ai servizi pubblici locali, alle politiche sociali e allo sviluppo sostenibile».

Il presidente ha infine rivolto «un sincero augurio di buon lavoro» ai nuovi componenti, auspicando che il percorso nel Consiglio delle Autonomie Locali si svolga «nel segno della collaborazione istituzionale e della crescita condivisa delle comunità toscane».

