Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 30, 2025
Incidente sulla SR 71 a Cortona: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedale

Incidente sulla SR 71 a Cortona: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedale

Scontro nel pomeriggio lungo la regionale: mobilitato il 118

Redazione
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la SR 71 nel territorio di Cortona. L’allarme al 118 ASL TSE è scattato intorno alle 15.30 a seguito di un sinistro che ha coinvolto tre autovetture.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Cortona, il mezzo BLSD di Castiglion Fiorentino e la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Due persone sono rimaste ferite: una donna di 25 anni e un uomo di 83 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso della Ospedale della Fratta per accertamenti e cure.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

