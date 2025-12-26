AKA – Accademia Karate Arezzo trionfa al Trofeo Toscana Giovanissimi

Una pioggia di medaglie ha chiuso nel migliore dei modi il 2025 dell’AKA – Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi disputato a Empoli, manifestazione riservata alle categorie preagonistiche dall’Under6 all’Under12. Il bilancio finale parla di ventidue medaglie d’oro, sette d’argento e cinque di bronzo, risultati che hanno permesso all’AKA di conquistare il primo posto nella classifica generale.

Le bambine e i bambini guidati dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini hanno mostrato grande preparazione e entusiasmo nelle diverse prove previste dal programma – dai percorsi motori ai giochi tecnici, fino ai combattimenti – riuscendo spesso a monopolizzare il podio in più categorie e a confermarsi come miglior gruppo giovanile dell’intera regione.

Tra gli Under6, Andrea Castellucci ha ottenuto un primo e un terzo posto, mentre Bia Condino ha conquistato una medaglia di bronzo. Nella categoria Under8 sono arrivate le soddisfazioni di Arianna Mencarelli con un oro e un argento, di Francesco Rubechi con un oro e un bronzo e di Leonardo Burroni con un argento.

Protagonisti assoluti anche gli atleti dell’Under10: doppio oro per Davide Ercolani, Adele Galletti, Marvin Jasari e Delia Andreea Preda; un oro e un bronzo per Niccolò Zei; un oro per Gregorio Passalacqua e un argento per Christian Nicchi. La spedizione aretina è stata completata dagli ottimi risultati dell’Under12, con due ori per Vittoria Farini e Riccardo Zei, un oro e un argento per Massimo Bardazzi e Sara Petrache, un oro per Dylan Bartoli, Elver Jasari e Alessio Mazzuoli, un argento per Shady Marraccini e un bronzo per Ryan Caneschi ed Evelin Scatragli.

Alla manifestazione hanno contribuito anche Maria Caneschi, Bianca Farini, Mariafrancesca De Coro e Samuele Nicchi, quattro atleti agonisti dell’AKA che hanno affiancato i più piccoli sul tatami con competenza ed entusiasmo. Il gruppo arbitrale ha visto la presenza dell’ufficiale di gara Andrea De Coro, apprezzato per la qualità e la coerenza del suo operato. La trasferta è stata sostenuta dalla consolidata partnership con ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi.

«I nostri giovani atleti – commenta il maestro Bertocci – sono stati protagonisti di prove di altissimo livello, con un dominio assoluto anche da parte dei più piccoli alle prime esperienze di gara. Questi risultati ci hanno permesso di chiudere al primo posto nella classifica generale e testimoniano la qualità del lavoro quotidiano che l’AKA dedica alla crescita sportiva e personale dei propri bambini e delle proprie bambine».