Capodanno a botti: soldi in fumo e cervelli spenti

Gino Perticai
Con tono ironico e graffiante in perfetto stile urticante, il testo prende per i fondelli la “tradizione” dei botti di Capodanno, descritti come un inutile rogo di soldi buono solo a fare rumore, puzza e danni. Tra sarcasmo e rabbia, vengono messi in evidenza gli effetti devastanti su animali domestici e selvatici, sull’ambiente e sulla qualità dell’aria, smontando l’idea del botto come divertimento. Il messaggio finale è semplice e diretto: festeggiare sì, ma con il cervello acceso, magari trasformando i soldi dei petardi in qualcosa di utile, come una donazione, invece che in fumo e scemenza.

O via, risiamo alle solite. Arriva l’ultima notte dell’anno e, insieme allo spumante caldo e ai cappellini di cartone, rispuntano i fenomeni dei botti: quelli che pigliano cento, duecento euro e li fanno BUM! in tre secondi netti.
Un affarone eh: bruciare i soldi, rompere le palle a tutto il quartiere e lasciare in regalo fumo, puzza di zolfo e bestemmie. Se invece del botto buttassi quei soldi in una donazione, almeno qualcosa rimane… invece no: puff, spariti, come il cervello di chi li compra.

Intanto, puntuale come l’imbecille con la miccia accesa, arriva pure l’appello del WWF: “Oh citti, niente botti di Capodanno”. E c’hanno pure ragione. Molti Comuni li vietano, fanno le ordinanze belle stampate… poi però c’è sempre il solito genio che pensa: “Sì, ma io so’ io” e via a far saltare mezzo isolato.

Per gli animali è una tragedia mica una festa.
Cani e gatti che tremano come motorini d’inverno, scappano, si infilano sotto i letti, dietro i cessi, dentro l’armadio. Gli animali selvatici partono nel buio come razzi, si perdono, sbattono da tutte le parti e spesso ci rimettono la pelle. Divertimento per lo scemo col botto, funerale per chi non ha scelto nulla.

E poi il verde, poveraccio. Alberi bruciacchiati, siepi arrostite, aiuole rovinate da tutta ‘sta roba chimica che ricade per terra. Un bel profumino di polveri sottili, metalli pesanti e porcherie varie, così oltre al botto ci s’ha pure l’aria da respirare da discarica.

Oh, ma è tradizione, eh!
Tradizione di feriti, dita saltate, finestre spaccate e ambulanze che fanno su e giù mentre il fenomeno dice: “Oh, che botto!”
Il WWF dice: cambiamo musica. Meno esplosioni e più cervello. Luci, spettacoli silenziosi, festa senza far venire un infarto a cani, gatti, uccelli e anche ai cristiani normali che vorrebbero arrivare vivi all’anno nuovo.

La scienza poi un la manda a dire: gli animali con ‘sti botti vanno in tilt. Uccelli che sballano i cicli, oche che battono il cuore come se avessero corso la maratona di New York, migrazioni rovinate, accoppiamenti a puttane. Tutto perché qualcuno deve fare BUM per sentirsi importante.

E cani e gatti? Peggio ancora. Per loro quello che te chiami botto è un’esplosione nucleare. Ore e ore di stress, paura, tentativi di fuga. Normale: sentono dieci volte meglio di te, e te manco senti quando ti chiamano scemo.

Negli allevamenti poi è il capolavoro: mucche, cavalli, conigli traumatizzati, aborti, animali che ci restano secchi. Ogni anno una strage silenziosa, mentre il pischello col petardo si sente un eroe.

Il messaggio è semplice, anche per chi c’ha il cervello in ferie:
festeggiare sì, fare casino inutile no.
Un Capodanno più silenzioso sarebbe un regalo per tutti.
E se proprio hai dei soldi da buttare… donali: almeno non puzzano di bruciato e non rompono le palle a nessuno.

